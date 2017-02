Uscite al cinema, 14-16 febbraio 2017

Sette nuovi film in uscita tra il 14 e il 16 febbraio, tra i quali: l’attesissimo racconto di formazione scritto e diretto da Kenneth Lonergan, con protagonista Casey Affleck; Moonlight di Barry Jenkins, pluricandidato ai prossimi Oscar; Antonio Albanese e Paola Cortellesi amici-nemici nel nuovo film di Riccardo Milani; l’ultimo capitolo della saga survival-horror Resident Evil!

ABSOLUTELY FABULOUS – IL FILM

Regia: Mandie Fletcher; Genere: Commedia; Cast principale: Jennifer Saunders, Joanna Lumley; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Il film tratto dalla serie televisiva “Absolutely fabulous” che porta su grande schermo le squinternate avventure delle due hippy Edina Moonson e Patsy Stone.

AUTOBAHN – FUORI CONTROLLO

Regia: Eran Creevy; Genere: Azione; Cast principale: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Clemens Schick, Michael Epp, Christian Rubeck, Joachim Król, Aleksandar Jovanovic; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Casey e Juliette sono due sconosciuti che, al primo incontro, si innammorano l’uno dell’altro. Quando la ragazza si ammala gravemente, Casey decide di riallacciare i rapporti con i suoi vecchi datori di lavoro, per potersi permettere di pagare le cure di cui Juliette necessita. Ma ciò che Casey faceva un tempo, non è un lavoro come gli altri...

BALLERINA

Regia: Eric Summer, Éric Warin; Genere: Animazione, musicale; Cast principale: Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Elle Fanning, Dane DeHaan; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Felicie è una sfortunata orfanella con un grande sogno nel cassetto: diventare un’abile ballerina, per poter conquistare il ruolo di Etoile all’Opéra di Parigi!

MAMMA O PAPA’?

Regia: Riccardo Milani; Genere: Commedia; Cast principale: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Claudio Gioè, Carlo Buccirosso, Anna Bonaiuto, Matilde Gioli, Roberto De Francesco, Stefania Rocca, Luca Angeletti; Data di uscita: 14 febbraio.

_ Breve sinossi: Valeria e Nicola sono una coppia sposata con figli, consapevole che il felice idillio è agli sgoccioli. Concordi nel portare avanti un divorzio in modo sereno, che rappresenterebbe la migliore soluzione per entrambi, non hanno ancora fatto i conti con le imprevedibili occasioni che la vita sa offrire, con qualche segreto nascosto e, soprattutto, con il volere e l’incolumità dei loro figli...

MANCHESTER BY THE SEA

Regia: Kenneth Lonergan; Genere: Drammatico; Cast principale: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Matthew Broderick, Gretchen Mol, Kara Hayward, Tate Donovan, Heather Burns, Josh Hamilton, Erica McDermott, Lucas Hedges; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Lee Chandler è un idraulico di Boston che vive una vita semplice e senza ambizioni. Quando il fratello maggiore muore prematuramente, Lee dovrà tornare nel suo paese natale per occuparsi del nipote rimasto orfano. Così la vita di Lee cambierà per sempre...

MOONLIGHT

Regia: Barry Jenkins; Genere: Drammatico; Cast principale: Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monáe; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Chiron è un ragazzino chiuso e introverso, che cerca di vivere una vita difficile, tra bullismo scolastico, poche amicizie, le dipendenze di una madre tossica e la scoperta della sua vera identità sessuale.

RESIDENT EVIL 6 – THE LAST CHAPTER

Regia: Paul W. S. Anderson ; Genere: Horror, azione; Cast principale: Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, William Levy, Ruby Rose, Shawn Roberts, Eoin Macken, Fraser James; Data di uscita: 16 febbraio.

_ Breve sinossi: Per l’ultima volta, la coraggiosa Alice dovrà fronteggiare l’attacco letale che la Umbrella Corporation sta preparando, con l’obiettivo di spazzare via gli ultimi superstiti dell’Apocalisse.