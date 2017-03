Con saldaPress in uscita il dodicesimo albo di Outcast - Il reietto, serie di Kirkman e Azaceta

La serie a fumetti OUTCAST – IL REIETTO – scritta da Robert Kirkman e disegnata da Paul Azaceta – è arrivata a un clamoroso punto di svolta. Anzi, un doppio punto di svolta, raccontato nell’albo numero 12, intitolato L’OSCURITÀ CHE PRECEDE, disponibile in edicola a partire da martedì 14 marzo e in fumetteria da venerdì 17 marzo grazie a saldaPress.

In attesa che la seconda stagione della serie tv debutti su FOX il 10 aprile, la storia che ha per protagonista Kyle Barnes, cioè il reietto, si addentra ancora più profondamente nelle oscurità del presente e del passato di Rome.

Ciò che è rimasto nascosto nell’ombra fino a ora sta per venire allo scoperto, col preciso intento di travolgere Kyle. Prima, però, bisogna mettere al sicuro Brian Giles e provare a capire quanto sono vasti i confini della possessione che sta dilagando. Kyle e il reverendo Anderson sono più agguerriti che mai e sono decisi a contrastare in ogni modo il potere di Sidney. Ma le armi a disposizione di quest’ultimo sono molto pericolose e capaci di scatenare negli altri reazioni impreviste e potenzialmente distruttive. Per loro stessi e per la comunità che li circonda.

L’OSCURITÀ CHE PRECEDE è disponibile in edicola, in fumetteria e nello shop del sito www.saldapress.com