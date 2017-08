Roma, 30 agosto: EscaMontage Film Festival Itinerante all’Isola del Cinema

30 agosto 2017

Isola del Cinema di Roma

ore 20.00 - 22.00 Cinelab

EscaMontage Film Festival Itinerante

a cura di Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Piazza S. Bartolomeo All’Isola, 21 Ingresso libero

V edizione EscaMontage a corto 2017

Nell’ambito di EscaMontage Film Festival Itinerante, la sezione dedicata ai cortometraggi si afferma come evento di rilievo fin dalla prima edizione in collaborazione con importanti manifestazioni tra le quali l’Amarcort Film Festival, un evento organizzato da SMArt Academy e SMArt Lab, il Tuscia Film Fest, a cura di Mauro Morucci, Il PhotoFestival "Attraverso le pieghe del tempo" a cura di Lisa Bernardini. Per questa edizione la giuria è composta da grandi artisti ed esperti del settore: Catello Masullo, Raffaello Sasson, Emanuele Carioti, Francesca Stajano, Valerio D’Angelo

Proiezione del I classificato "Mokusatsu" cortometraggio diretto da Nour Gharbi,presenti il regista e la produttrice Alessandra Ruggieri

lettura della Menzioni della TOP30 dei cortometraggi presenti degli autori e lo staff artistico e tecnico

Incontri e dibattiti:

"InfoTecnoLogie", Belinda Patta, giornalista ed esperta in comunicazione, tra i nuovi linguaggi della comunicazione, dalla cronaca allo spettacolo, passando per le trasformazioni del web. Nuova video-rubrica di EscaMontage WebTV

“Parlando di CinemArte”, Valerio D’Angelo, storico dell’arte e cinefilo, conduce il terzo appuntamento live della video-rubrica di EscaMontage WebTV, nelle sorprendenti connessioni tra estetica cinematografica e storia delle arti

Ospite il giornalista ed editore Giò Di Giorgio, direttore di Inciucio.it

" Cinema inventato" nato da un’idea del regista Aureliano Amadei, é un film collettivo, prodotto da Maiora Film e da Motoproduzioni con il sostegno de L’Isola del Cinema, che coinvolge alcuni prestigiosi talenti del cinema italiano che, in omaggio al primissimo cinema dei Fratelli Lumiére, sono stati invitati a partecipare ad una sorta di film collettivo ad episodi, costruito di cortometraggi muti e realizzati interamente all’Isola Tiberina e girati in una sola giornata

Proiezioni:

"Lumière legacy" con Fabio Morici, Tiziano Caputo, Fabrizio Milano, Suzanna Rose, Matteo Cirillo e con la partecipazione speciale di Aureliano Amadei

"Fumettopoli" VideoArt di Mario La Carruba, la storia del fumetto attraverso la visione onirica ed eclettica dell’artista visivo ed esperto di storia e tecniche del cinema

"Cinema sulle impalcature - Generazioni Molluschi” un progetto del film maker e compositore Angelo Onorato che con il linguaggio della Video Art, percorre attraverso il reportage di viaggio, le bellezze paesaggistiche dell’Italia, soffermando l’attenzione con ironia sulle impalcature dei lavori in corso di undici città. Incontro con il regista

"Le Chat Noir", cortometraggio stato realizzato attraverso alcune scene del lungometraggio "Senza chiedere permesso" di Iolanda La Carrubba - con Fabio Traversa, Tiziana Lucattina e con la partecipazione amichevole di Antonio Catania, Catello Masullo, Alessandro Benvenuti, Silvia Scola, Aureliano Amadei - prossimamente in proiezione distribuito sui canali online di Minerva Pictures sezione Film&Clips

Reading con i poeti: Alessandra Carnovale, Federico D’Angelo Di Paola, Tiziana Marini, Terry Olivi, Marino Santalucia, Emiliano Scorzoni, Therezinha Teixeira De Siqueira, e con i poeti presenti

EscaMontaEditorial

"EscaMontage Magazine N.0", terzo numero edizione speciale in collaborazione con la FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) dedicato a Massimo Pacetti

Novità EscaMontaEditorial in arrivo la nuova antologia interattiva attraverso un QRcode che vuole raccogliere sguardi sul contemporaneo e sulla memoria con: poesie, racconti brevi, immagini, saggi, recensioni, articoli, interviste, video etc.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno arricchito le diverse attività EscaMontage tra gli altri: Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Silvia Scola, Stefano Fresi, Alessandro Benvenuti, Marco Tullio Barboni, Catello Masullo, Fulvio Grimaldi, Mariella Anziano, Nicola Acunzo, Silvano Agosti, Aureliano Amadei, Mario Carbone, Davide Demichelis, Giorgio Ginori, Giuseppe Bonito, Mauro Casciari, Eleonora Mazzoni, la Biblioteca Aldo Fabrizi di Roma, Giorgio De Rossi e la sua Galleria d’Arte a Trevignano Romano, Francesco Mirabile, Agostino Raff, Fabio De Luigi, Lisa Bernardini, Ginco Portacci, Iole Chessa Olivares, Emanuele Carioti, Anita Tiziana Napolitano, Gianni “Marok” Maroccolo, Fabio D’Alessio, Rita Pacilio, Giovanni Cavaliere, Antonio Natale Rossi, Silvia Capo, Alphaville Cineclub del Pigneto, Giò Di Giorgio, Roberto Piperno, Lina Morici, Stefano Grossi, Gaetano Di Vaio, Daniele Ferrari, Mario La Carrubba, Marco Onofrio, Davide Cortese, Franco Grattarola, Ilaria Iovine, Roberto Mariotti, Angela Donatelli, Massimo Lauria, Amedeo Morrone, Dona Amati, Ciro De Caro, Angelo Onorato, Alessandro greyVision, Fiore Leveque, Fabio Traversa, Tiziana Lucattini, Serena Maffìa, Ugo Magnanti, Tomaso Binga, Luigi Sardiello Tiziana Marini, Francesco Spagnoletti, Monica Martinelli, Cinzia Marulli Ramadori, Marco Pagliarin, Valerio Di Gianfelice, Alessandro Da Soller, Debora La Monaca, Antonella Rizzo, Matteo Mingoli, Alessandro Da Soller, Domenico Sacco, Nicola Macchiarlo, Mauro Morucci, Chiara Mutti, Giuseppe Nibali, Alessandro Salvioli, Mauro Corona, Luigi Corsi, Fernando Della Posta, Patrizia Nizzo, Alcidio, Davide Matera, Marcello Matera, Lucia Pompili, Tommaso Putignano, Alessandra Carnovale, Daniela Quieti, Iago, Laura Quinzi, Cosimo Ruggieri, Silvana Baroni, Marzia Spinelli, Maurizio Stasi, Patrizia Stefanelli, Fabio Morici, Renato Fiorito, Luca Benassi, Antonella Covatta, Valerio D’Angelo, Valentina Ciurleo, Francesca Farina, Simone Di Conza, Conny Caracciolo

Un ringraziamento ai media partner di EscaMontage tra i quali: Close Up, Il parere dell’ingegnere, Cineclandestino, L’occhio dell’arte, L’inciucio.it, Bumbi mediapress

In mostra la collettiva degli artisti Mario La Carrubba e Lina Morici presso lo spazio Vino e Calvino diretto da Giorgio De Rossi (associazione culturale A Trevignano Romano)

Prossimi eventi

settembre Arena Alphaville Cineclub (quartiere Pigneto-Roma).

WebTV

