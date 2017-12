Uscite al cinema, 21 dicembre 2017

Sono solo quattro le nuove uscite che vi aspettano in sala dal 21 dicembre: la storia del giovane August, affetto da una grave malattia congenita alla testa, con protagonisti Julia Roberts e Owen Wilson; il racconto della genesi del racconto di Natale per eccelleza, Canto di Natale di Charles Dickens; le avventure di Ferdinand, il toro pú placido e gentile al mondo; l’odissea quotidiana di Aurore, una donna di mezza etá a cui il destino ha riservato cocenti delusioni e splendide sorprese!

50 PRIMAVERE

Regia: Blandine Lenoir; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Agnes Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Lou Roy-Lecollinet, Samir Guesmi; Data di uscita: 21 dicembre.



Breve sinossi: Aurore ha appena compiuto cinquanta anni, ma ha anche perso suo marito e il proprio lavoro. Come se non bastasse deve badare alla figlia incinta. La donna deve lottare con tutta se stessa per sopportare tanta fatica, ma a rischiararne il futuro toccherá al grande amore della sua giovinezza, reincontrato per puro caso...

DICKENS: L’UOMO CHE INVENTÓ IL NATALE

Regia: BharatNalluri; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: Dan Stevens, Christopher Plummer, Jonathan Pryce, Simon Callow, Miriam Margolyes, Donald Sumpter, Cosimo Fusco, Bill Paterson, Annette Badland, Morfydd Clark, Justin Edwards, Ger Ryan, Eddie Jackson; Data di uscita: 21 dicembre.



Breve sinossi: Un salto immaginifico nel passato e nel cuore del genio creativo di Charles Dickens, il grande scrittore che, grazie a “Canto di Natale”, regaló ai posteri la piú famosa storia natalizia di tutti i tempi.

FERDINAND

Regia: Carlos Saldanha; Genere: Animazione, avventura, commedia; Cast principale: John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Anthony Anderson, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raúl Esparza, Miguel Ángel Silvestre (voci); Data di uscita: 21 dicembre.



Breve sinossi: Ferdinand é un toro dalla stazza imponente, dal profilo minaccioso, possente e in piena forma. Ma Ferdinand é tutto tranne che un toro da corrida: la sua vita é una continua messinscena per non mostrare agli altri tori e al pubblico la sua indole pacifica e serena. Cosí, insieme ad alcuni suoi amici, progetta una fuga clamorosa!

WONDER

Regia: Stephen Chbosky; Genere: Drammatico; Cast principale: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Daveed Diggs, Mandy Patinkin, Sonia Braga, Ali Liebert, Emma Tremblay; Data di uscita: 21 dicembre.



Breve sinossi: August é un bambino affetto dalla sindrome di Treacher Collins, una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale. Costretto per gran parte della sua giovinezza in casa, continuamente sottoposto a interventi chirurgici, August si appresta a frequentare la quinta elementare: sará per lui l’occasione di confrontarsi con il mondo reale, con coetanei incuriositi e diffidenti e con la propria ferrea determinazione a crescere come un bambino normale.