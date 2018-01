Uscite al cinema, 1-4 gennaio 2018

Sei nuovi titoli in uscita tra l’1 e il 4 gennaio: l’attesissimo nuovo lavoro di Ridley Scott, tormentato dal "caso Kevin Spacey"; il film vincitore dell’Orso d’Oro al recente Festival del cinema di Berlino; il sequel de Il ragazzo invisibile, diretto da Gabriele Salvatores; una commedia dissacrante sugli ultimi momenti di vita di Joseph Stalin, con un cast d’eccezione; la storia del piccolo Christopher Robin e di come nacque il mito di Winnie The Pooh; il sequel, riletto in chiave "moderna", del cult Jumanji.

CORPO E ANIMA

Regia: Ildikó Enyedi; Genere: Drammatico; Cast principale: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: Endre e Marìa non si conoscono, non sanno nulla l’uno dell’altra, a parte il condividere lo stesso spazio lavorativo. Ma, nonostante tutto, tra di loro si instaura un legame affettivo involontario. Durante una seduta psicologica, i due scoprono di avere in comune gli stessi sogni, nei quali si immedesimano in una coppia di cervi che si amano, immersi nei freddi boschi silenziosi...

IL RAGAZZO INVISIBILE – SECONDA GENERAZIONE

Regia: Gavriele Salvatores; Genere: Cine-comic, azione, drammatico; Cast principale: Ludovico Girardello, Kseniya Rappoport, Galatea Bellugi, Noa Zatta, Ivan Franek, Valeria Golino, Maurizio Lombardi, Daniel Vivian, Emilio De Marchi, Lorenzo Acquaviva, Silvia Busuioc, Kristof Konrad, Christoph Hülsen; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: Ora che Michele ha accettato i suoi poteri, tornare alla vita di tutti i giorni é un’impresa ardua. Ma quando la sorella Natasha e la vera madre Yelena lo raggiungono, per il giovane inizierá un nuovo, pericoloso, capitolo della sua incredibile vita!

JUMANJI – BENVENUTI NELLA GIUNGLA

Regia: Jake Kasdan; Genere: Avventura, fantastico, azione, commedia; Cast principale: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser’Darius William Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe, Missi Pyle; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Dopo essere stati messi in punizione, quattro liceali trovano per caso un vecchio videogioco nel ripostiglio della scuola. Jumani, questo il nome del gioco, é dotato di un immenso potere: un potere che scaraventerá i quattro giovani in un mondo selvaggio e pericoloso dal quale dovranno uscire vivi, nei panni dei quattro eroi a loro disposizione.

MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO

Regia: Armando Iannucci; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Simon Russell Beale, Olga Kurylenko; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: 2 marzo 1953: oseph Stalin sta morendo, non gli restano che pochi attimi di vita. A palazzo, gli eredi e i suoi uomini piú fedeli dibattono su chi dovrá prendere il suo posto. Ma in gioco c’é anche molto, molto astio e confusione...

TUTTI I SOLDI DEL MONDO

Regia: Ridley Scott; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Michelle Williams, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Romain Duris, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato, Roy McCrerey; Data di uscita: 4 gennaio.



Breve sinossi: 1973. Il nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito. Gli aguzzini chiedono un cospicuo riscatto in cambio della liberazione del ragazzo, ma l’ostinazione e l’aviditá di Getty complicheranno di molto le operazioni di salvataggio...

VI PRESENTO CHRISTOPHER ROBIN

Regia: Simon Curtis; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Will Tilston, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Alex Lawther, Stephen Campbell Moore, Geraldine Somerville, Nico Mirallegro, Richard McCabe, Simon Williams, Shaun Dingwall; Data di uscita: 3 gennaio.



Breve sinossi: Per il suo compleanno, al giovane Christopher Robin viene regalato un simpatico orsetto di peluche che, presto, diventerá il suo giocattolo preferito...e il personaggio immaginario amato da tutti i bambini del mondo negli anni a venire. Questa é la storia della nascita di Winnie The Pooh e degli animali del Bosco dei Cento Acri.