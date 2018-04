Street Art e Cocktail, un connubio unico allo Sky Stars Bar di Roma

Si è tenuta allo Sky Stars Bar Panoramico – il bar delle Stelle dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59), la presentazione della nuova drink list del bar con i suoi sette cocktail inediti, ispirati ad altrettanti murales romani, frutto dell’estro e della creatività del barmanager Alessandro Antonelli. Durante la serata, con la incantevole vista dall’alto della città di Roma, è stato possibile degustare i drink del nuovo menu in abbinamento ai piatti creati per l’occasione da Sapori dal Mondo, il ristorante dell’A.Roma Lifestyle Hotel. La sala lobby dello Sky Stars Bar ospiterà per alcuni mesi la mostra delle fotografie realizzate appositamente da Alberto Blasetti e Andrea Di Lorenzo, con gli scatti dei murales che hanno ispirato i cocktail della nuova drink list.

Alla presentazione sono intervenuti anche numerosi personaggi dello spettacolo. L’attrice Lidia Vitale, che, pur essendo astemia, ha gustato le ostriche in apertura di serata e comunque con i cocktail ci si è bagnata le labbra e ha apprezzato la trasversalità delle arti e amato l’attenzione alle periferie con la street art oggi sempre più fonte di ispirazione artistica. Presente anche la star di Centovetrine, Raffaello Balzo, sempre più dedicato alla fotografia, che ha trovato nell’hotel e nello Sky Stars Bar un luogo perfetto come location di shoot fotografici. L’attrice e presentatrice Antonella Salvucci in delizioso abito carta da zucchero e l’attrice Tezeta Abraham, reduce dal successo della seconda serie di E’ arrivata la felicità. Tra i registi intervenuti, Manuela Tempesta, fresca vincitrice del Premio Studio Universal al Corto d’Argento con il suo corto Cristallo e l’attore e regista Christian Marazziti, al cinema al momento con la sua opera prima Sconnessi, che ha dichiarato: "il connubio tra arte di strada e cocktail l’ho trovata originale e geniale, io ho adorato il cocktail Cecafumo, che ha unito il burro al gusto del Campari, una bellissima sinergia di colori e profumi! Un evento davvero al di fuori delle serate classiche romane". Il regista Ciro De Caro, già apprezzato autore del film Spaghetti Story, accompagnato dall’attrice Rosa Palasciano e dalla Calabria è arrivato l’attore Lele Nucera, già vincitore del Globo D’Oro.

La nuova drink list realizzata da Alessandro Antonelli dello Sky Stars Bar prevede sette drink chiamati La Piedad; Evita!; Rabourbon; Little Diamonds; Torpigna Coffee Break; Cecafumo e Attenti ar cane. I singoli cocktail e le loro ricette:

La Piedad, con rum The Matcha, rondelle di cioccolato bianco, una stecca di cannella, lime e gomme syrup, ispirato al murales di via Prenestina 913.

Evita!, con Unicum dry orange, arancia essiccata, gomme syrup, limone essiccato, lime essiccato, semi di finocchio, fiori d’arancio, soda, ispirato al murales di via Maiolani, angolo via Fabriano, in zona San Basilio.

Rabourbon, con bourbon whisky, rabarbaro Quaglia, radice di liquirizia, pepe rosa e peel di arancia, ispirato al murales in via dello Scalo di San Lorenzo, 93.

Little Diamonds, con Campari, vodka, vermouth Carpano classico, rubino, cardamomo, ginepro, coriandolo, zagara, peel di arancia, pepe indonesiano, pepe seishuan, tè Lapsang, ispirato al murales di Via di Tor Marancia, 63.

Torpigna Coffee Break, con mezcal Illegal, mezcal Bruno, orange bitter, chicchi di caffè, fave di Tonka, corteccia di china, ispirato al murales in via Pavoni, angolo via del Pigneto.

Cecafumo, con Cutty sark, Campari, vermouth Carpano classico, miele di melata, burro Ocelli, fiori di camomilla, fiori di ibiscus, salvia, ispirato al murales di via Decio Mure nel quartiere Quadraro.

Attenti ar cane, con rum Arcane, fiori d’arancio, maraschino, loomi grattugiato, peel di pompelmo, gomme syrup, ispirato al murales in via del Porto Fluviale.

