Manca davvero poco alla quarta edizione di Via dei Corti – Festival Indipendente di Cinema Breve che avrà luogo a Gravina di Catania da giovedì 29 novembre a domenica 2 dicembre 2018, presso l’Auditorium Angelo Musco, la Sala delle Arti - Parco Borsellino e all’interno dell’area eventi del Parco Commerciale Katanè.

La kermesse, organizzata dalle associazioni Gravina Arte e No_Name con il Patrocinio del Comune di Gravina di Catania, sarà ricca di incontri con registi, attori, scrittori. Tra gli incontri Campus, con studenti universitari e liceali, particolare rilevanza avrà il momento di riflessione insieme a Vera Squatrito e Giovanna Zizzo, madri di due giovani ragazze brutalmente uccise per mano di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. La tematica di quest’anno è, infatti, “W le donne”, attraverso la quale si vuole dare rilevanza alle figure femminili, vere protagoniste del Festival.

Entusiasta è il direttore artistico Cirino Cristaldi: “La quarta edizione è un po’ quella della svolta, in cui ci si rende conto di quanto sia cresciuto questo progetto. Via dei Corti è organizzato grazie al grande sostegno del sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso e di tutta l’amministrazione comunale e rappresenta la voglia di uno staff giovanissimo di fare cinema e cultura con un occhio alle realtà locali e uno al vasto panorama cinematografico nazionale e internazionale. Un panorama quello del cinema indipendente, spesso sommerso, – conclude Cristaldi - che trova spazio grazie ad eventi come questo”.

Tra gli ospiti che animeranno la ricca sessione di incontri Campus dell’edizione in corso sono previsti, solo per citarne alcuni: Mario Incudine, Barbara Tabita, Uccio De Santis, Massimiliano Russo, Tony Sperandeo, Barbara Bacci, Barbara Bellomo, Carmelo Caccamo e tanti altri ancora.

Confermati i premi speciali da assegnare ad alcuni personaggi che si sono distinti nel corso della loro carriera: Premio al Talento siciliano, Premio Una vita per il Cinema, Premio WoW in Sicily, Premio per la Valorizzazione del Territorio, Premio alla Miglior Commedia Indipendente, Miglior alla Miglior Opera Prima.

Importante novità dell’edizione quella di ideare una retrospettiva denominata “Il cinema al femminile”, dedicando una serie di incontri alle donne del cinema italiano e siciliano e componendo la giuria del concorso internazionale da donne: le attrici Liliana Fiorelli, Adriana Tuzzeo, Tiziana Giletto, la regista Ines Manca e il presidente di Taobuk, Antonella Ferrara.

A testimonianza della crescita di Via dei Corti, l’impressionante numero di opere giunte in redazione nel 2018 e la quantità di personaggi del mondo del cinema coinvolti. E poi ancora, anteprime, retrospettive e cinque concorsi dedicati alle opere provenienti da tutto il mondo, partendo dalle ormai tradizionali Film in Sicily, Sezione Animazione, Sezione Corti Internazionali e Sezione Corti Scolastici, a cui da quest’anno si aggiunge quella dei Documentari e la cui giuria è composta da importanti personaggi del mondo del cinema: il direttore del Festival Lenola, Ermete Labbadia, i registi Alessandro Marinaro, Giuseppe Sciacca e Davide Vigore, i presentatori Ruggero Sardo e Alessio Sciacca, e il fotografo Emanuele Carpenzano. I finalisti del concorso dedicato ai documentari prevede un quintetto d’eccezione: La finestra sul porcile di Salvo Munzone; Migrant di Lawrence Ferrara; Lo sguardo dell’innocenza di Elena Matacena; La prima figlia di Vladimir Di Prima; The man with my name di Simon O’ Neill.

Ad aggiudicarsi a pari merito l’ambito Premio Film in Sicily al Miglior Film Siciliano Transfert di Massimiliano Russo e Malarazza - Una storia di periferia di Giovanni Virgilio. Il premio alla Miglior Opera Prima va a Cristiano Anania per il suo L’eroe, mentre è Riccardo Camilli con Peggio per me a vincere il Premio alla Miglior Commedia Indipendente.

Infine, per tutte le altre sezioni giochi ancora aperti, con le giurie all’opera e una lotta serratissima per la conquista dei premi in palio.

