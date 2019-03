Un Drink, Un Film: la Banda della Magliana che sa di bourbon e amaro

Nella particolare drink list ispirata al cinema, dopo il Proibizionismo continuiamo la serie dedicata al crimine tornando al contemporaneo, con la Banda della Magliana raccontata da Placido in Romanzo Criminale. Torna il bourbon del Kentucky, questa volta Maker’s Mark, per incontrarsi con l’Amaro Formidabile prodotto nella periferia romana e che riscuote successi mondiali importanti. Un mix immaginato da Alessandro Antonelli, talentuosissimo barmanager dello Sky Stars Bar, di Roma già fautore, lo scorso anno della drink list ispirata ai murales romani, tuttora richiesta dagli avventori.

DRINK: BUFALO

(ispirato al film “Romanzo Criminale”, di Michele Placido, 2005)

BARMAN: Alessandro Antonelli, barmanager dello Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma

INGREDIENTI:

30 cl bourbon Maker’s Mark

30 cl Amaro Formidabile

gocce di Angostura Bitter Orange

Bicchiere: Old Fashioned vintage

Garnish: arancia disidratata

PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti nel mixing glass, mescolare, versare nel bicchiere colmo di ghiaccio.

ISPIRAZIONE: Drink dedicato al più pop dei film usciti negli ultimi anni, Romanzo Criminale, che a Roma ha avuto un’importante cassa di risonanza. Il nome del drink fa riferimento a uno dei personaggi più popolari, amati e "autentici" del film ...il Bufalo, interpretato da Francesco Venditti. Questo cocktail entra a far parte di quella serie di drink stile-gangster con ispirazione ai film di malavita già inserita nella drink list dello Sky Stars Bar, di cui fanno già parte il French connection, il Godfather e il God Mother. L’Amaro Formidabile, prodotto nella zona di San Basilio a Roma è stato scelto per rappresentare lo scenario capitolino e rappresenta Cinecittà, culla del cinema italiano. In questa chiave, il bourbon Maker’s Mark rappresenta invece il cinema americano.