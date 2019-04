Un Drink, Un Film: un ’Via col vento’ francamente me lo bevo

I grandi classici, quei film con dialoghi mitici, quei film con personaggi leggendari che entrano negli immaginari di uomini, donne e bambini. Un nome su tutti, Tara, divenuto sinonimo di ’casa’, ’home sweet home’ e una battuta, ’Francamente me ne infischio’ entrata nella Storia dell’umanità quasi come ’Un piccolo passo...

’Gone with the wind balzò nei cinema statunitensi nel lontano 1939, con Clark Gable, Vivien Leigh e il primo Premio Oscar per una afroamericana, Hattie McDaniel, a troneggiare su un film che di Premi Oscar ne portò a casa ben dieci. Il barmanager Mattia Ria nel suo speakeasy di San Giovanni a Roma riprende un classico drink, l’Aviation con il suo colore blu-cielo e lo declina alla maniera di Tara, ma con il gin italiano in pole position. Parafrasando Rhett Butler, ’Francamente, me lo bevo’!

DRINK: VIA COL VENTO

(ispirato al film “Via col vento” di Victor Fleming, 1939)

BARMAN: Mattia Ria, proprietario e barmanager del Blind Pig di Roma

INGREDIENTI:

60 ml VII Hills Italian Dry Gin infuso in hibiscus e violetta

30 ml limone e acqua di cetriolo

15 ml sciroppo di lemongrass

Bicchiere: coppa

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker. Una volta raffreddato il drink, filtrare e versare in una coppa fredda, usando un palloncino come decorazione.

ISPIRAZIONE:

Rivisitazione in chiave moderna di un Aviation, drink storico degli anni Trenta a base di gin, liquore alla violetta, limone e maraschino. Si realizza con un’infusione di hibiscus e violetta nel VII Hills Italian Dry Gin, una miscela di succo di limone e acqua di cetriolo e uno scrioppo homemade di lemongrass (citronella). Via Col Vento si ispira a uno dei film più importanti degli anni Trenta, periodo in cui si ha notizia della prima aviatrice donna. Era interessante la connessione tra Aviation, Via col vento e un palloncino sul bicchiere. Questo drink è una dedica alle donne, femminile nella sua spiccata acidità e nel suo palato floreale.