Un Drink, Un Film: Jack Sparrow e il grog al rum e vermouth

Una rubrica al passo con il tempo....i freddi post-invernali stanno finendo, arrivano i primi caldi e ne approfittiamo per iniziare a bere di conseguenza... Si approda sui lidi del capitano Jack Sparrow e del suo guyliner sotto gli occhi. La proposta è un aperitivo fresco ed esotico, proprio come il frizzante capitano nella sua terza avventura sulla Perla Nera. Quando rivedrete il film, cercate un certo Keith Richards, sorseggiando questo grog preparato per voi con rum, tè nero, vermouth e mango, dalla barmanager Valentina Bianco, che vi delizierà nella stupenda cornice del Monte Bianco, dove il ghiaccio ancora non manca.

DRINK: SPARROW GROG

(ispirato al film “Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo”, di Gore Verbinski, 2007)

BARLADY: Valentina Bianco, barmanager del Cocktail Bar La Bouche di Courmayeur (Aosta)

INGREDIENTI:

6 cl Rum Don Papa

2,5 cl infusione di tè nero olong in Vermouth Rosso Oscar 697

8 cl succo di mango

2,5 cl sciroppo di zucchero moscovado e lime

Top di Franciacorta La Montina Brut

Bicchiere: tazza grande

Garnish: mango disidratato e lime caramellizzato al moscovado

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake&strain, versare tutti gli ingredienti - tranne La Montina - nello shaker e shakerare con tanto ghiaccio. Filtrare in una tazza grande. Per l’infusione, versare il tè nero olong nel Vermouth Rosso Oscar 697 per almeno 12 ore e filtrare bene. Per preparare lo sciroppo di zucchero moscovado e lime, sciogliere lo zucchero nel succo di lime fino ad ebollizione 1 a 1. Decorare con mango disidratato e lime caramellizzato al moscovado.

ISPIRAZIONE:

Il drink interpreta la personalità del famoso capitano Jack Sparrow, che creava la propria riserva personale di grog. Trovandosi nel sud est asiatico, il rum Don Papa farà da padrone, speziato dai toni dolci del Vermouth Oscar 697, rubato da una nave spagnola, insieme al prezioso tè nero olong e vino italiano. Il succo dei frutti tropicali - lime e mango - uniti allo zucchero del rum filippino rendono questo grog il suo tesoro più prezioso.