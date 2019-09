Uscite al cinema, 16-19 settembre 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita tra il 16 e il 19 settembre, tra i quali: l’attesissimo nono film di Quentin Tarantino, con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie; un dramma al cardiopalma, diretto da Lee Chang-dong, con protagonisti Ah-in Yoo, Steven Yeun e Jong-seo Jun; un noir stravagante, diretto da Massimo Russo; una commedia "cinofila", diretta da Fulvio Risuleo; un documentario sull’"età dell’uomo", diretto da Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky e Nick De Pencier; il documentario sul rapporto tra il Giappone e il genio di Van Gogh.

VAN GOGH E IL GIAPPONE

Regia: David Bickerstaff; Genere: Documentario; Data di uscita: 16-17-18 settembre.



Breve sinossi: Il grande Van Gogh, i suoi viaggi in Giappone, la sua arte che si immerge nella trazione e nel folklore nipponico in un connubio elegiaco...

CHIARA FERRAGNI: UNPOSTED

Regia: Elisa Amoruso; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 settembre.



Breve sinossi: La carriera e la vita personale di Chiara Ferragni, la più seguita e ammirata influencer d’Italia...

C’ERA UNA VOLTA A...HOLLYWOOD

Regia: Quentin Tarantino; Genere: Drammatico; Cast principale: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis, Michael Madsen, Luke Perry, Julia Butters, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Maurice Compte, Damon Herriman, Lew Temple, Margaret Qualley, Spencer Garrett, Austin Butler, Mike Moh, Rafal Zawierucha, Lena Dunham; Data di uscita: 18 settembre.



Breve sinossi: Rick Dalton e CliffBooth. Il primo un noto attore in crisi, il secondo uno stuntman alla ricerca dell’occasione della vita. I due sono amici e condividono le poche gioie e le molte amarezze. Poi, un giorno...

ROSA

Regia: Katja Colja; Genere: Drammatico; Cast principale: Lunetta Savino, Boris Cavazza, Simonetta Solder, Branko Djuric, Maurizio Fanin, Mirko Soldano, Sara Alzetta, Valentina Munafò; Data di uscita: 18 settembre.



Breve sinossi: Rosa e suo marito Igor hanno vissuto una dolce vita insieme, legati da gioie e molti dolori. Come la scomparsa della figlia più piccola, che ha scavato un solco profondo nelle vite della coppia, allontanandoli forse per sempre. Ma la figlia maggiore non si rassegna a tale condizione...

ANTROPOCENE – L’EPOCA UMANA

Regia: Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky, Nick De Pencier; Genere: Documentario; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: L’antropocene, l’epoca dell’uomo. L’elpoca in cui l’uomo ha messo a dura prova il pianeta Terra. Quale futuro ci attende?

BURNING – L’AMORE BRUCIA

Regia: Lee Chang-dong; Genere: Drammatico; Cast principale: Ah-in Yoo, Steven Yeun, Jong-seo Jun; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Un giovane fattorino conosce una ragazza che abita vicino casa sua. Tra i due si accende fin da subito una scintilla, ma un giorno lei gli presta un suo amico, dedito a un hobby molto particolare...

EAT LOCAL – A CENA CON I VAMPIRI

Regia: Jason Flemyng; Genere: Horror, commedia; Cast principale: Freema Agyeman, Adrian Bower, Roman Clark, Billy Cook, Charlie Cox, Mackenzie Crook, Annette Crosbie, Tony Curran, Blain Fairman; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Ogni cinquant’anni, in Inghilterra, un gruppo di vampiri si riunisce per discutere e organizzare progetti futuri. Stavolta, però, non hanno fatto i conti con un nuovo membro e un cacciatore molto determinato...

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA

Regia: Claude Lelouch; Genere: Commedia; Cast principale: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou, Antoine Sire, Marianne Denicourt, Monica Bellucci; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Una coppia, il loro amore, ma anche i ricordi sbiaditi e le tentazioni di un tempo, che si agitano nella memoria per riaffiorare e cambiare il presente...

IL COLPO DEL CANE

Regia: Fulvio Risuleo; Genere: Commedia; Cast principale: Edoardo Pesce, Silvia D’Amico, Daphne Scoccia, Anna Bonaiuto; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Rana e Marti sono due dogsitter. Nel loro primo giorno di lavoro, vengono letteralmente derubate del cane lasciato loro in affidamento da una ricca signora. Inizia, così, una rocambolesca caccia al ladro...

SELFIE DI FAMIGLIA

Regia: Lisa Azuelos; Genere: Commedia; Cast principale: Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Mickaël Lumière, Camille Claris, Kyan Khojandi, Arnaud Valois, Patrick Chesnais, Yvan Attal; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Quando la giovane Jade é in procinto di partire verso il Canada per completare gli studi, sua madre avverte in modo eccessivo il peso dell’allontanamento. Così...

TORINO NERA

Regia: Massimo Russo; Genere: Noir, commedia; Cast principale: Gualtiero Sacco, Faderico Bava, Andrea Maltese, Carlo Salandin, Giaime Alonge, Riccardo Rosina; Data di uscita: 19 settembre.



Breve sinossi: Carlo, detto “Lo zozzo”, é un senzatetto che, per caso, assiste all’omicidio di una prostituta nel bel mezzpo di una messa nera. Nonostante il tentativo di raccontare tutto alla polizia, per Carlo non sarà impresa facile convincere i suoi interlocutori...