Un Drink, Un Film: la vita è bella, di fronte a un buon film

I cinefili astemi si astengano, i cinefili che bevono responsabilmente continuino....ecco per una serata di fronte al nostro super televisore, messo a dura prova da ore di accensione per quarantena da Coronavirus, un drink ispirato a un vanto della nostra cinematografia, quel La vita è bella che ci fece arrivare nell’Olimpo di Hollywood nel lontano eppure così vicino 1999. Il drink è opera di Giovanni Miola, bar manager del cocktail bar Latteria Garbatella, una delle nuove aperture di Roma che, siamo sicuri, tornerà forte e ispirato anche dopo questa dura prova per tutti. Cocktail che potete realizzare con ingredienti acquistabili online e ispirato a uno dei momenti più caratteristici del film diretto e interpretato da Roberto Benigni: la scena, una delle più iconiche, in cui il suo personaggio traduce il soldato tedesco.

Ogni ingrediente è collegato a questa scena: il VII Hills Italian Dry Gin con le sue botaniche romane perché rappresenta l’italianità di Benigni quando, in maniera tragicamente folcloristica, traduce il soldato; il Bitter Pallini ricorda la sottintesa amarezza che si cela dietro questa scena pseudo-goliardica, racchiudendo in se l’amarezza e la sofferenza conseguente alla guerra. Quindi, il Limoncello Pallini, in quanto Benigni inizia il discorso dicendo: "inizia il gioco, chi c’è, c’è! Chi non c’è, non c’è", che ricorda un famoso spot. La marmellata di albicocche viene direttamente dal fatto di essere citata nella scena come quella di fragole, qui sintetizzata, disidratata, in polvere. Il nome del drink è la citazione della frase-fulcro della scena, in cui il personaggio di Guido Orefice promette al figlio Giosuè che "si vince un carro armato, vero!". Ecco come, bevendo questo drink, ci si immerge completamente in 4 minuti con cui Roberto Benigni scrive una pagina unica della Storia del Cinema italiano.

DRINK: CARRO ARMATO, VERO

(ispirato a ’La vita è bella’, di Roberto Benigni, 1997)

BARTENDER: Giovanni Miola, bar manager di Latteria Garbatella, di Roma

INGREDIENTI:

4,5 cl VII Hills Italian Dry Gin

2,5 cl Bitter Pallini

1 cl Limoncello Pallini

2 spoon marmellata di albicocche

Bicchiere: coppetta cocktail

Garnish: polvere di fragole disidratate

PREPARAZIONE:

Versare tutti gli ingredienti in uno shaker, con particolare attenzione a far sciogliere la marmellata di albicocche con la restante parte alcolica del drink, mescolando bene con un cucchiaio da bar. Quindi, aggiungere ghiaccio e shakerare vigorosamente. Per finire, filtrare con uno strainer e un colino il drink in una coppetta cocktail precedentemente raffreddata e guarnita con un bordo di polvere di fragole disidratate.