Un Drink, Un Film: RocknRolla e le contraddizioni della vita in un bicchiere

Tempo di quarantena, tempo di film sul divano. Vi segnaliamo la proiezione sul canale Premium Cinema, domani, giovedi 19 marzo alle ore 1:05, del fantastico e sottovalutato RocknRolla, firmato Guy Ritchie, action crime movie dal solito, tagliente, umorismo del regista inglese. Per gustarvelo al meglio, Close-Up vi regala la ricetta di un drink da poter assaporare durante la proiezione, sempre bevendo responsabilmente, grazie a Vasyl Voloshchuk, junior bartender di Zuma a Roma, proprio sopra Palazzo Fendi.

Il barman ucraino per il drink OneTwo trae ispirazione dal film, nella sua nuda e cruda realtà e ne cattura l’essenza, legandosi nello specifico al personaggio Johnny Quid - interpretato da Toby Kebbell - e a un breve monologo in cui esamina le contraddizioni della vita, del Bene e del Male, e di come queste siano strettamente legate e, a volte, mascherate le une dalle altre. Il drink rispecchia proprio queste contraddizioni nella scelta del whisky giapponese Suntory Toki con un taglio di rum Gosling’s Black Seal, con le gocce di bitter, amare, come sa essere la vita, con lo zucchero al tabacco, dolce, come sa essere la vita. Citando proprio Johnny Quid, "Ciò che inizia amaro finisce dolce e ciò che inizia dolce finisce amaro"...

DRINK: ONETWO

(ispirato al film ’RocknRolla’, di Guy Ritchie, 2008)

BARMAN: Vasyl Voloshchuk, junior bartender di Zuma a Roma

INGREDIENTI:

2,5 cl Suntory Whisky Toki

2,5 cl Gosling’s Black Seal Rum

1 cl sciroppo al tabacco

2 gocce di Angostura Bitter

Bicchiere: Japanese Old Fashioned

Garnish: rim di carbone dolce

PREPARAZIONE:

Raffreddare il bicchiere con ghiaccio, quindi versare in un mixing glass tutti gli ingredienti, riempire con il ghiaccio, mescolare il drink e filtrare il contenuto nel bicchiere di servizio.