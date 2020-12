L’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza ha pubblicato sul suo sito il nuovo bando del concorso nazionale Filmare la storia giunto alla diciottesima edizione. Destinato alle scuole di ogni ordine e grado, alle Università, agli enti e agli Istituti storici e culturali e ai videomaker, il concorso promuove lo studio della storia attraverso la realizzazione di opere audiovisive sui temi della storia del Novecento e della contemporaneità. L’iscrizione al concorso è gratuita e le opere dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2021.

È un progetto Polo creativo inserito nel programma integrato delle attività didattiche del Polo del ‘900 ed è realizzato con il contributo del Mibact Direzione Generale Cinema. Il progetto si avvale del sostegno e della collaborazione di Film Commission Torino Piemonte, che rende disponibile un premio in denaro per ciascuna delle quattro categorie del premio “Filmare la Storia – Paolo Gobetti” e un riconoscimento per la nuova sezione “Il mondo da questo 2020”, dedicata alle narrazioni audiovisive in tempo di isolamento e post-isolamento causato dall’emergenza sanitaria, con attenzione ai temi della scuola, della salute e del lavoro. La 18ma edizione di Filmare la storia si avvale anche della collaborazione dell’Istituto Luce che concederà ai vincitori l’utilizzo del proprio patrimonio filmico fino ad una durata massima di 5 minuti non a scopo commerciale. Sono confermati il Premio 25 aprile-Anpi, il Premio Città di Torino, il Premio Polo del ‘900 e il Premio Giuria Giovani.

Il bando è disponibile su www.ancr.to.it/wp/filmare-la... Filmare la storia nasce nell’a.s. 2003/2004 e può contare su un archivio di 1500 opere audiovisive, un patrimonio filmico di sicuro interesse per la ricerca storica e per la didattica della storia. Per valorizzare le opere premiate l’Ancr in collaborazione con gli enti partner del Polo del ‘900 ha realizzato nel corso delle ultime due edizioni, sei kit didattici che contengono materiali e strumenti di approfondimento storico e cinematografico sui temi affrontati dalle opere premiate. Sono disponibili gratuitamente sul sito del Polo del ‘900 nella sezione Servizi educativi/Scuola/Unità-kit didattici. Al fine di diffondere il bando e promuovere la realizzazione di opere audiovisive sui temi del concorso l’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza ha organizzato un ciclo di webinar :

Lunedì 30/11 ore 17-17.30 Presentazione del bando a cura della direzione Filmare la storia

Lunedì 14/12 ore 17-18 Realizzare un film con materiali d’archivio, con Rossella Schillaci, regista

Martedì 15/12 ore 17-18 Realizzare l’intervista, con Rossella Schillaci, regista

Mercoledì 16/12 ore 17-18 oppure 18-19 Realizzare un video a distanza, con Asia Gandoglia, insegnante

Per partecipare è necessaria l’iscrizione. Il modulo è disponibile sul sito www.ancr.to.it

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

via del Carmine 13, Torino, tel.011 4380111

www.ancr.to.it - info@ancr.to.it - filmarelastoria@ancr.to.it