Nuovo disco e un video in claymotion per il duo ORANGE8

Sara’ disponibile dal 7 ottobre per Scene Music Records / Goodfellas Distribuzione, ’Let the Forest Sing’, disco del duo ORANGE8.

Gli ORANGE8, il duo composto da Valentina Criscimanni e Sergio Ferrari, si è formato a Roma nel 2010. Dopo anni passati a suonare dal vivo, Valentina e Sergio hanno pubblicato nel 2013 l’EP ‘Turtle Bubble’, uscito su vinile e digital e download con un progetto di crowdfunding.

Nel 2014 gli Orange8 hanno lasciato Roma e iniziato le registrazioni itineranti tra Italia e resto d’Europa del nuovo album, che li ha portati nel 2015 a scegliere la Scene Music Records come casa per pubblicare il primo album ‘Let the Forest Sing’, atteso per ottobre 2016 per Scene Music Records. Quello degli ORANGE8 è puro psych folk, musica lisergica che nasce dalla voglia di viaggiare, conoscere nuovi mondi ed entrare in contatto con nuove culture. Il nuovo album ‘Let the Forest Sing’ ne è la prova, registrato in giro per l’Europa con decine di special guests e featuring trovati lungo i propri viaggi terreni e mentali.

Il primo singolo estratto dal nuovo album è ‘Arancio’, per cui è stato realizzato anche un video in claymotion da parte di Sfiamma Productions. ‘Arancio’ è un brano che riporta in auge la proto psichedelia del pop italiano, quella che infiammò il Battisti di ‘Anima Latina’, e il folk west coast vintage dei Woods e Kevin Morby. Il video di ‘Arancio’ è un inno ecologico, una critica verso la presunta superiorità della civiltà moderna.

Ecco il video di ’Arancio’:



Ispirati da teorie neoprimitiviste, gli Orange8, per il video di ’Arancio’ hanno concentrato ironicamente l’idea di un parallelismo di una giornata tipo in un mondo attuale/futurista e dall’altra parte un mondo primitivo/naturista.

’Arancio’, il primo singolo tratto dall’album ’Let the Forest Sing’ è l’unico brano in italiano del nuovo disco degli Orange8.

Le canzoni del disco:

01. ARANCIO / 02. MAASIKA / 03. GHOST ROAD 04. JAPANESE ROOM / 05. RAINY NIGHT / 06. DANCERS’ VOYEUR 07. LE CHATEAU DE MON IVRESSE / 08. MY BABY IS GONE / 09. LET THE FOREST SING

ORANGE8 info:

www.facebook.com/8range

http://theorange8.wix.com/orange8#!

https://orange8.bandcamp.com/

Info Goodfellas:

www.Goodfellas.it

www.facebook.com/goodfellas

www.twitter.com/Goodfellas_it

www.instagram.com/goodfellas_it