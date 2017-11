Sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma il 3 novembre nella sezione Eventi Speciali NYsferatu - Symphony of a century, il film d’animazione dell’artista Andrea Mastrovito.

Dal MAXXI di Roma al MAD di New York, dopo aver esposto in tutto il mondo (con personali e installazioni permanenti), Mastrovito esordisce al lungometraggio con un riadattamento animato del capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau Nosferatu (1922). In NYsferatu - Symphony of a century, infatti, il celebre vampiro di Murnau, il conte Orlok (alias Dracula), viene catapultato nella New York di oggi, ridisegnato a mano, frame per frame, dall’autore e dai suoi assistenti.

Proiezione stampa: Venerdì 3 novembre h. 11.00, Sala Meeting - Auditorium

Photocall: Venerdì 3 novembre h. 14.45

Conferenza stampa: Venerdì 3 novembre h. 15.00, Sala Meeting - Auditorium

Red Carpet: Venerdì 3 novembre h. 19.30

Proiezione ufficiale: Venerdì 3 novembre h. 20.00, Sala Petrassi – Auditorium

OFFICIAL WEBSITE: www.nysferatu.org