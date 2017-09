Oggi con Violante Placido i CineCocktail aprono il Napoli Film Festival

Ad aprire la nuova edizione del Napoli Film Festival saranno proprio i CineCocktail - Incontri ravvicinati del miglior tipo: cinema, cocktail e chiacchiere in libertà, ideati e condotti dalla giornalista e scrittrice Claudia Catalli.

Freschi della telepagella di Vero, dove sono stati definiti "convincenti" e hanno riportato voto 8, i "migliori faccia a faccia del panorama cinematografico" secondo Cinema Italiano definiti "un’idea geniale" da Radio 24 e "il salotto cinematografico d’eccezione" da La Stampa, ospiteranno questa volta l’attrice Violante Placido. "Iniziamo la collaborazione con il Napoli Film Festival con entusiasmo - dice Claudia Catalli - E anche con la voglia di parlare con il pubblico di tematiche come la disabilità nel mondo del cinema: Violante in ’7 minuti’ la interpreta con grazia e disinvoltura lontana dai cliché, sarà lei a raccontarci questa esperienza prima della proiezione del valido film di suo padre Michele. L’intenzione dei CineCocktail è sempre la stessa: allargare il dibattito sul cinema con un momento di incontro collettivo, in un’atmosfera informale in cui non esistono temi scomodi ma solo confronti aperti a tutti".

Appuntamento il 25 settembre alle ore 21 presso il Cinema Hart (Via Crispi 33, Napoli).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

