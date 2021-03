Dopo il successo della rassegna Classicamente Horror, dedicata a quattro grandi classici del terrore, tornano a collaborare insieme la Casa del Cinema di Roma e la società Ermitage Cinema per una nuova importante offerta da proporre agli affezionati dell’istituzione capitolina.

A partire dal 18 marzo, ogni giovedì alle ore 11 sui propri canali social, Casa del Cinema proporrà i film della nuova rassegna online QUATTRO STORIE DI DONNE, un ciclo tutto “al femminile” con quattro grandi classici del cinema muto in versione originale pescati dal vasto archivio di Ermitage Cinema. Si comincia con La battaglia dei sessi di David W. Griffith (18 marzo); per poi proseguire con Carmen di Cecil B. DeMille (25 marzo), Lulù – Il vaso di Pandora di Georg Wilhelm Pabst (1 aprile) e Femmine folli di Erich Von Stroheim (8 aprile).

I film selezionati saranno online in versione originale ogni giovedì a partire dalle ore 11 (e fino alla domenica successiva alle ore 21) sui canali Facebook, Instagram e Twitter di Casa del Cinema, sul sito www.casadelcinema.it e sui canali Facebook e Youtube di Ermitage.

“Anche in un momento difficile per il paese e per la cultura – dichiara il direttore Giorgio Gosetti – Casa del Cinema rimane virtualmente aperta sulla rete con le sue rubriche storiche e con un nuovo appuntamento realizzato in collaborazione con Ermitage Cinema, in vista della partenza della loro nuova piattaforma di fruizione ErmitageTv.

Per l’occasione la società continua ad aprirci le porte del suo straordinario archivio di opere che hanno segnato la storia del cinema per rinnovare, dopo il successo della prima rassegna dedicata all’horror, una offerta unica e qualitativamente alta. Si è scelto così di dedicare l’ultima parte del mese di marzo e l’inizio di aprile ad una rassegna dedicata interamente alle donne. Quattro donne straordinarie risalenti all’epoca del cinema muto, quando le donne contavano davvero nel cinema e quando avevano la possibilità di descrivere personaggi fuori dalle regole, dalla consuetudine. Delle eroine maliarde, affascinanti, ambigue, sicuramente diverse dalla banalità della convenzione.

Con Ermitage abbiamo scelto un cinema importante: quello di David Wark Griffith e del suo film La battaglia dei sessi, quello di Cecil B. DeMille e della sua straordinaria Carmen. E poi ancora un maestro dell’espressionismo tedesco come Georg Wilhelm Pabst, regista dell’affascinante Lulù, e infine il capolavoro di Erich Von Stroheim, quel Femmine folli che non è soltanto una sfida a tutte le convenzioni ma è un ritratto d’Europa fatto da un mitteleuropeo che si spacciava per aristocratico asburgico.

Siamo grati a Ermitage di collaborare con noi a una iniziativa che porta un cinema che merita di essere riscoperto perché ancora modernissimo”

La rassegna cinematografica QUATTRO STORIE DI DONNE, anticipa il lancio del progetto, da parte della storica etichetta nota a tutti per la sua trentennale presenza sul mercato della musica di qualità e del cinema storico, di una piattaforma dove racchiudere tutti i cataloghi del marchio mantenendo fede al punto fondante della propria mission ovvero rendere accessibile al grande pubblico prodotti culturali di qualità.

Dal 1 Aprile 2021, infatti, sarà finalmente online Ermitage TV con una programmazione giornaliera in free streeming e la possibilità di abbonarsi per accedere a tutti i contenuti on demand di musica classica e jazz, cinema e crossover. Un palinsesto giornaliero fatto di percorsi tematici, contenuti extra e guida all’ascolto che arricchiranno l’esperienza dell’utente.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it