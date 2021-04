ONLINE - ’How To Get Shit Done’, webinar gratuito di Andy P. Smith il 21 aprile 2021

Dopo l’interessante “How to make a micro-budget feature film”, condotto dal regista Bradley Hasse, Fabrica organizza un nuovo webinar tutto da seguire e sempre gratuito, interessante e formativo.

Nell’ambito dei Fabrica Creative Labs, infatti, mercoledì 21 aprile dalle 15 alle 16 Andy P. Smith, scrittore e creativo americano, terrà la lecture online How To Get Shit Done.

Andy sarà in diretta da New York City per condividere le 13 pratiche – consigli e trucchi del mestiere – che lo aiutano a portare a termine le cose. Sviluppati e perfezionati durante i suoi 20 anni di carriera, questi principi sono progettati per supportare gli sforzi e le aspirazioni dei creativi e ribelli, inventivi e coraggiosi. Se vuoi portare a termine le cose – completare un progetto creativo, rafforzare il tuo processo ed essere pagato per la tua arte – questa lezione è per te.

Come scrittore e creativo, Andy P. Smith ha goduto di una carriera unica e variegata: ha realizzato campagne con Budweiser e Airbnb in India, gestito un locale musicale underground a Brooklyn, collaborato con la rete di Alumni di Fabrica in Italia e costruito comunità nell’ambito dell’industria tecnologica di New York.

Recentemente Andy ha scritto e pubblicato il libro “Can You Survive 2020”. Il lettore può scegliere che avventura vuole vivere navigando nella trama e procedendo, alla fine di ogni capitolo, verso uno dei 34 finali possibili, spesso raccapriccianti.

Sebbene “Can You Survive 2020” si possa apprezzare al meglio in versione cartacea (Amazon.it), tutti i partecipanti registrati a questa conferenza riceveranno un collegamento alle versioni digitali gratuite del libro, sia in formato PDF che in un browser web interattivo.

Altri suoi progetti editoriali includono “Welcome to the Land of Cannibalistic Horses” e “100 Things Phish Fans Should Know & Do Before They Die”. Il suo lavoro è stato pubblicato, tra gli altri, su Quartz, Vice, COLORS e The Village Voice. Ex impresario, Andy è un grande appassionato di musica e ospita un programma radiofonico settimanale su KPISS.fm Lavora inoltra come copywriter presso la startup di software Blend.com

Originario di New Orleans, Louisiana, Andy ha visitato 26 Paesi e 49 stati americani. Attualmente vive a Brooklyn, New York, con sua moglie e il loro piccolo e strano cane, in una strada un tempo tranquilla che diventa ogni giorno più rumorosa.

Per partecipare è necessario registrarsi in questo link