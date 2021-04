ONLINE - “How to make a micro-budget feature film”, webinar gratuito di Bradley Hasse

Nel diluvio di webinar, vi segnaliamo una vera e propria chicca: nell’ambito dei Fabrica Creative Labs, mercoledì 7 aprile dalle 15:00 alle 16:00, Bradley Hasse, regista e sceneggiatore, terrà una conferenza online dal titolo “How to make a micro-budget feature film”.

L’evento è gratuito, in diretta streaming al link: www.facebook.com/fabricarese...

Lo stile comico di Bradley Hasse è stato definito da The Young Director Review "seriamente demenziale, totalmente strano e alquanto fantastico" e lo ha portato a lavorare con aziende come Duracell, MTV, Listerine, Yahoo!, Dos Equis e con artisti musicali tra cui Moby, Gramatik e RJD2.

Brad ha recentemente girato il suo primo lungometraggio Songs for a Sloth con un budget ridotto di 20mila dollari. Per poter completare un progetto così grande con risorse così limitate, Brad ha utilizzato alcune tecniche innovative. Una grande fonte di ispirazione è stata PIXAR, che utilizza un metodo particolare: testare ripetutamente la scena durante la fase della pre-produzione, di fronte ad un team ristretto di persone altamente specializzate, per perfezionare continuamente il film e trasformarlo nel miglior prodotto possibile.

Durante la lezione , Brad illustrerà questo processo, condividendo alcuni esempi tratti dal suo lungometraggio e dai progetti commerciali che ha diretto per varie aziende internazionali, per arrivare a raccontare la sua esperienza a Fabrica, dove ha diretto la sua prima campagna pubblicitaria.

Songs for a Sloth è un drama / comedy che ha ottenuto, tra gli altri, il premio per il miglior lungometraggio al Paris Play Film Festival e ai Venice Film Awards, ed uscirà nell’estate del 2021.

Per maggiori informazioni:

press@fabrica.it