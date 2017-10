Arriva l’album più sorprendente dell’anno, firmato da DIANA TEJERA, cantautrice italo-spagnola ed ERSILIA PROSPERI, trombettista jazz, che hanno realizzato insieme "OOPS!", un disco che frantuma il classico concetto di canzone per aprire le composizioni a strutture più libere e in grado di lasciare pieno spazio all’espressività.

ED MONDO è il Mondo di Ersilia e di Diana, un sodalizio musicale perfetto tra due fervide e movimentate personalità artistiche, ciascuna con la propria individualità ma pronte a unire i loro talenti così diversi..

"OOPS!" contiene 11 "stagioni interiori" che parlano di poliamori e abbandono, noia e frustrazione, atteggiamenti e mode, fino ad immaginare il dialogo tra due orgasmi femminili di epoche diverse nella “Stagione del piacere”.Un dialogo che mette a confronto diverse condizioni femminili non solo in tempi, ma anche in luoghi diversi.

L’ironia e il gioco sono componenti fondamentali dei testi di "OOPS!" che esplorano emozioni profonde e affrontano, anche con tono provocatorio, tematiche personali e sociali. Le sonorità non sono mai scontate e banali, ma originali e ricercate, sintomo di una forte ispirazione e di un lavoro pensato lungamente.

Prodotto da Amy Denio, polistrumentista americana, e da ED MONDO attraverso una campagna di crowdfunding di grande successo, l’album "OOPS!" è stato registrato a Seattle e masterizzato da Chris Hanzsek, ingegnere del suono dei Nirvana.

Dopo la presentazione del disco, il 10 aprile 2016 al Quirinetta di Roma, Le ED Mondo sono partite per un tour in Germania, per tornare successivamente in Italia e quindi negli USA.