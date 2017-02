Oscar 2017 - Tutti i vincitori

Nella notte dell’89sima edizione della cerimonia di assegnazione degli Accademy Awards, tutti i pronostici sono stati rispettati. Quasi tutti, a dire il vero. A causa di un inspiegabile scambio di buste, il premio per il Miglior Film è stato assegnato giusto per un paio di minuti a La La Land, il musical di Damien Chazelle candidato a ben quattordici nomination (ne vincerà "solo" sei), prima che il disguido venisse svelato, decretando come vincitore Moonlight, diretto da Barry Jenkins; una scelta probabilmente dettata da un movente politico, un messaggio diretto a marcare l’esigenza di una maggiore sensibilità, in un momento storico politico e sociale quantomai incerto e corrotto da insensato accanimento. La La Land conquista l’Oscar per la Miglior Regia, proiettando Damien Chazelle nella leggenda di Hollywood, essendo diventato il regista più giovane a vincere tale premio nella storia degli Oscar. Nessuna sorpresa per gli attori già considerati a un passo dalla vittoria: Casey Affleck come Miglior Attore Protagonista in Manchester by the sea di Kenneth Lonergan, Emma Stone come Miglior Attrice Protagonista in La La Land, Mahershala Ali come Miglior Attore Non Protagonista in Moonlight e Viola Davis come Miglior Attrice Non Protagonista in Barriere, di Denzel Washington. Il cliente del cineasta iraniano Asghar Farhadi (assente alla cerimonia per sua scelta, in protesta per l’inasprimento del divieto di ingresso negli Stati Uniti voluto dal presidente Donald Trump) vince il premio come Miglior Film Straniero. Miglior Film D’Animazione a Zootropolis, prodotto dalla Walt Disney Pictures. Niente da fare per Fuocoammare di Gianfranco Rosi nella categoria per il Miglior Documentario, battuto da O. J.: Made in America, diretto da Ezra Edelman. L’unica soddisfazione made in Italy porta i nomi di Giorgio Gregorini e Alessandro Bertolazzi, premiati con l’Oscar per il Miglior Trucco per Suicide Squad. Tutto secondo i pronostici. Colpo di scena finale a parte. Ecco, dunque, tutti i vincitori:

MIGLIOR FILM

Moonlight

MIGLIOR REGIA

Damien Chazelle (La La Land)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Casey Affleck (Manchester by the sea)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Emma Stone (La La Land)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali (Moonlight)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Viola Davis (Barriere)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Manchester by the sea

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Moonlight

MIGLIOR FILM STRANIERO

Il cliente (Iran)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Zootropolis

MIGLIOR FOTOGRAFIA

La La Land

MIGLIOR SCENOGRAFIA

La La Land

MIGLIOR MONTAGGIO

La battaglia di Hacksaw Ridge

MIGLIOR COLONNA SONORA

La La Land

MIGLIOR CANZONE

City of Stars (La La Land)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Il libro della giungla

MIGLIOR SONORO

La battaglia di Hacksaw Ridge

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Arrival

MIGLIOR COSTUMI

Animali Fantastici e dove trovarli

MIGLIOR TRUCCO

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson (Suicide Squad I, II)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

O.J.: Made in America

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

The White Helmets

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Sing

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Piper