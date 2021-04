OSCAR 2021: vincitori e vinti

Si è svolta nella scorsa notte tra il 25 e 26 aprile la annuale cerimonia degli Oscar 2021, la 93esima edizione per la precisione, di cui vi diamo sotto i risultati con i link ai film che abbiamo recensito. Poche le sorprese rispetto ai pronostici.

Alcuni di essi come Mank ( http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si) e Minari (http://www.close-up.it/verso-gli-os...) escono nelle sale riaperte oggi. A seguire sono previsti anche due film passati nelle scorsa Biennale di Venezia: Pieces of a Woman ( http://www.close-up.it/pieces-of-a-woman), Coppa Volpi femminile a Vanessa Kirby, e soprattutto Nomadland (http://www.close-up.it/venezia-77-n... ) di Chloe Zhao , Leone d’oro 2020 con Frances McDormand che ha qui bissato come migliore attrice protagonista e che ha vinto le altre due categorie principali (miglior film e miglior regia).

MIGLIOR FILM

Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n... VINCITORE

http://www.close-up.it/venezia-77-n... The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Judas and the Black Messiah http://www.close-up.it/judas-and-th...

http://www.close-up.it/judas-and-th... Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr...

http://www.close-up.it/una-donna-pr... Sound of Metal http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

MIGLIOR REGIA

Chloé Zhao , Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n... VINCITRICE

, http://www.close-up.it/venezia-77-n... Thomas Vinterberg , Another Round h ttp://www.close-up.it/another-round

, ttp://www.close-up.it/another-round David Fincher , Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

, http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Lee Isaac Chung , Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Emerald Fennell, Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr...

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Frances McDormand , Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n... VINCITRICE

, http://www.close-up.it/venezia-77-n... Viola Davis , Ma Rainey’s Black Bottom http://www.close-up.it/nuovo-artico...

, http://www.close-up.it/nuovo-artico... Andra Day , T he United States vs. Billie Holiday http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, T http://www.close-up.it/verso-gli-os... Vanessa Kirby , Pieces of a Woman http://www.close-up.it/pieces-of-a-woman

, http://www.close-up.it/pieces-of-a-woman Carey Mulligan, Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr...

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Youn Yuh-jung , Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITRICE

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Maria Bakalova , Borat Seguito di film cinema http://www.close-up.it/borat-seguit...

, http://www.close-up.it/borat-seguit... Glenn Close , Elegia americana http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Olivia Colman , The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Amanda Seyfried, Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

- MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Anthony Hopkins , The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Riz Ahmed , Sound of Metal http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... Chadwick Boseman , Ma Rainey’s Black Bottom http://www.close-up.it/nuovo-artico...

, http://www.close-up.it/nuovo-artico... Gary Oldman , Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

, http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Steven Yeun, Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os...

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Daniel Kaluuya , Judas and the Black Messiah http://www.close-up.it/judas-and-th... VINCITORE

, http://www.close-up.it/judas-and-th... Sacha Baron Cohen , Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

, http://www.close-up.it/il-processo-... Leslie Odom Jr. , One Night in Miami http://www.close-up.it/one-night-in...

, http://www.close-up.it/one-night-in... Paul Raci , Sound of Metal http://www.close-up.it/verso-gli-os...

, http://www.close-up.it/verso-gli-os... LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah http://www.close-up.it/judas-and-th...

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Another Round http://www.close-up.it/another-round VINCITORE

http://www.close-up.it/another-round Quo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegoniva) http://www.close-up.it/quo-vadis-ai...

(Bosnia Erzegoniva) http://www.close-up.it/quo-vadis-ai... Better Days (Hong Kong) http://www.close-up.it/verso-gli-os...

(Hong Kong) http://www.close-up.it/verso-gli-os... Collective (Romania) http://www.close-up.it/verso-gli-os...

(Romania) http://www.close-up.it/verso-gli-os... The Man Who Sold His Skin (Tunisia) http://www.close-up.it/verso-gli-os...

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Soul http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Onward http://www.close-up.it/onward

http://www.close-up.it/onward Over the Moon http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Shaun Sheep Movie: Farmageddon http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Wolfwalkers http://www.close-up.it/wolfwalkers

MIGLIOR DOCUMENTARIO

MY Octopus Teacher http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Collective http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Crip Camp http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... The Mole Agent http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Time http://www.close-up.it/time,15759

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr... VINCITRICE

http://www.close-up.it/una-donna-pr... Judas and the Black Messiah Ihttp://www.close-up.it/judas-and-th...

Ihttp://www.close-up.it/judas-and-th... Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Sound of Metal http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

http://www.close-up.it/verso-gli-os... -* Borat Subsequent Moviefilm http://www.close-up.it/borat-seguit...

http://www.close-up.it/borat-seguit... Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n...

http://www.close-up.it/venezia-77-n... One Night in Miami http://www.close-up.it/one-night-in...

http://www.close-up.it/one-night-in... The White Tiger http://www.close-up.it/verso-gli-os...

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE

Soul http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Da 5 Bloods http://www.close-up.it/da-5-bloods-...

http://www.close-up.it/da-5-bloods-... Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Minari http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Notizie dal mondo http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Fight for You ( Judas and the Black Messiah ) http://www.close-up.it/judas-and-th... VINCITORE

) http://www.close-up.it/judas-and-th... Hear My Voice ( Il processo ai Chicago 7 ) http://www.close-up.it/il-processo-...

) http://www.close-up.it/il-processo-... Húsavík ( Eurovision Song Contest )

) Io Sì (Seen) ( La vita davanti a sé )

) Speak Now (One Night in Miami) http://www.close-up.it/one-night-in...

MIGLIOR MONTAGGIO

Sound of Metal http://www.close-up.it/verso-gli-os... VINCITORE

http://www.close-up.it/verso-gli-os... The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n...

http://www.close-up.it/venezia-77-n... Una donna promettente http://www.close-up.it/una-donna-pr...

http://www.close-up.it/una-donna-pr... Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si VINCITORE

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Judas and the Black Messiah http://www.close-up.it/judas-and-th...

http://www.close-up.it/judas-and-th... Notizie dal mondo http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo

http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo Nomadland http://www.close-up.it/venezia-77-n...

http://www.close-up.it/venezia-77-n... Il processo ai Chicago 7 http://www.close-up.it/il-processo-...

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si VINCITORE

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si The Father http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Ma Rainey’s Black Bottom http://www.close-up.it/nuovo-artico...

http://www.close-up.it/nuovo-artico... Notizie dal mondo http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo

http://www.close-up.it/notizie-dal-mondo Tenet http://www.close-up.it/tenet-un-min...

MIGLIOR COSTUMI

Ma Rainey’s Black Bottom http://www.close-up.it/nuovo-artico... VINCITRICE

http://www.close-up.it/nuovo-artico... Emma

Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Mulan

Pinocchio http://www.close-up.it/il-pinocchio...

MIGLIOR EFFETTI SPECIALI

Tenet http://www.close-up.it/tenet-un-min... VINCITORE

http://www.close-up.it/tenet-un-min... Love and Monsters

The Midnight Sky http://www.close-up.it/the-midnight-sky

http://www.close-up.it/the-midnight-sky Mulan

The One and Only Ivan

MIGLIOR TRUCCO

Ma Rainey’s Black Bottom http://www.close-up.it/nuovo-artico... VINCITORE

http://www.close-up.it/nuovo-artico... Elegia americana http://www.close-up.it/verso-gli-os...

http://www.close-up.it/verso-gli-os... Emma

Mank http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si

http://www.close-up.it/mank-perche-no e http://www.close-up.it/mank-perche-si Pinocchio http://www.close-up.it/il-pinocchio...

MIGLIOR SONORO