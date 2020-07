Il lungometraggio austriaco “Oskar & Lilli”, storia di due giovanissimi rifugiati ceceni, vince il Premio Ciak Scuola Film Fest assegnato al sessantaseiesimo Taormina FilmFest durante la serata finale del 19 luglio al Teatro Antico. Il riconoscimento è stato tributato da una giuria di trenta studenti provenienti dagli istituti messinesi Verona Trento e Maurolico e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo Da Vinci di Milazzo, coordinata da John Bungay Lay, allievo del liceo Maurolico. Questa la motivazione al premio:“Il film di Arash T. Riahi riesce a coniugare, in maniera mai artificiosa, momenti di intensa drammaticità con atmosfere di distensione e serenità. L’opera ha anche il merito di mostrare i propri contenuti in maniera tecnicamente ineccepibile. Un plauso particolare ai giovanissimi interpreti di Oskar e Lilli, gli attori Leopold Pallua e Rosa Zant che, con semplicità e maestria, riescono a trasmettere profondi sentimenti ed emozioni”. Grande soddisfazione da parte del Presidente del Ciak Scuola Sergio Bonomo per l’impegno e la capacità collaborativa dei giovani giurati nell’approdare a un risultato concorde:”E’ stata un’esperienza più che valida. I ragazzi si sono approcciati al ruolo di giurati con serietà, interesse ed entusiasmo. Hanno lavorato fino alle 3 del mattino per completare la visione dei film e scegliere il vincitore facendo un ottimo lavoro di squadra. Sono determinati nel voler continuare quest’esperienza che personalmente ritengo di un valore formativo completo, su più livelli, non ultimo quello della relazione col territorio”. Il premio rientra a pieno titolo nell’ambiziosa programmazione di sviluppo del Ciak Scuola, il cui obiettivo è anche quello di potenziare le partnership con enti e iniziative nazionali ed internazionali di spicco, facendo confluire progettualità ed esperienze diverse, sul comune obiettivo di diffondere la cultura cinematografica, unitamente alla promozione turistica del territorio. Altra prestigiosa partnership del Ciak Scuola Film Fest è quella con la Fondazione Taormina Arte, nelle persone del Commissario straordinario Bernardo Campo e del segretario generale Ninni Panzera, che auspica una proficua collaborazione, anche in considerazione dell’utilizzo della Casa del Cinema di Taormina. Sono attualmente in corso trattative culturali con La Valletta Film Fest, Valletta Cultural Agency e Toronto Film Festival per sviluppare adeguate sinergie. Previsto un partenariato con Istituto Luce – Cinecittà, che si aggiunge alla consolidata collaborazione con la sede siciliana del CSC Scuola Nazionale di Cinema, diretta da Ivan Scinardo.Ciak Scuola Film Fest, già parte del Piano Nazionale Cinema per la Scuola di Miur e Mibact, è promosso da Ciak Experience Associazione Educa, Lab Cinecittà Sicilia e Associazione Multimedia Italia in collaborazione con CSC Scuola Nazionale di Cinema sede Sicilia, Agis, Agiscuola e Ufficio Scolastico Provinciale di Messina.

[In foto Sergio Bonomo, presidente del Ciak Scuola Film Fest, con i ragazzi della giuria]