Ostia Lido, 4 maggio: la festa della bibliolibrò bookshop

Sabato, 4 maggio 2019 a partire dalle ore 17.00 al bibliolibrò bookshop di Ostia lido in Corso Duca di Genova 4/b, la casa editrice bibliolibrò festeggerà i suoi primi 5 anni di successi editoriali e il suo primo anno dall’apertura del bookshop in sede fissa.

Bibliolibrò infatti è un progetto editoriale itinerante nato in strada su di un tre ruote, divenuto poi oggetto del libro “L’insolito destino di Gaia la libraia”, una non-fiction che racconta la storia vera di una libraia indipendente e itinerante, storia che è stata tradotta e pubblicata anche in Cina e Romania.

La doppia ricorrenza sarà occasione gradita per presentare la novità, l’ultimo albo illustrato "d’Amore". Presenti l’autrice, Valentina Rizzi, e l’illustratrice, Lucia Sforza, che dimostrerà come prende forma un libro attraverso le varie fasi e le tecniche d’incisione utilizzate. Il libro, che tratta il tema dell’attraversamento dei confini, è stato presentato in anteprima alla Bologna Children’s Book Fair 2019 in aprile e sarà presentato a maggio al Salone Internazionale di Torino, dove la casa editrice è stata selezionata per esporre presso lo Stand Collettivo della Regione Lazio.

La casa editrice bibliolibrò festeggerà i cinque anni di casa editrice il 4 maggio al bibliolibrò bookshop con un’esposizione di alcune tavole originali dell’illustratrice Lucia Sforza. Inoltre i presenti saranno coinvolti in un’attività pratica di stampa della matrice di una delle immagini dell’albo, tutte realizzate ad incisione. A conclusione dell’incontro, ogni partecipante avrà la sua prova d’autore firmata.

In quell’occasione gli Art Directors Barbara Brocchi e Francesco Giuliani, docenti dell’Istituto Europeo di Design di Roma, dopo il successo del tour cinese in occasione della XVIII°Settimana della Lingua Italiana nel mondo, annunceranno l’imminente tourneè spagnola di lancio dell’albo “Naso Rosso”, illustrato da Sergio Olivotti per Bibliolibrò e in pubblicazione in Spagna per i tipi di Bookolia nelle lingue catalano, castigliano e basco.

Gli editori assieme all’illustratore Sergio Olivotti, saranno protagonisti di una serie di presentazioni e attività laboratoriali a Madrid presso la Scuola Italiana d’Ambasciata, la Biblioteca Eugenio Trias e La Casa del Lector, durante la settimana che precede la Fiera Internazionale del Libro di Madrid.

www.bibliolibro.it

info@bibliolibro.it