Paco Roca firma e disegna alla libreria Borri Books di Roma

Il ritorno in Italia di Paco Roca è un evento unico, e proprio per questo va sfruttato in ogni suo istante; e dopo Più libri più liberi, non sarà da perdere per nulla al mondo l’incontro di venerdì 9 dicembre da Borri Books, alla stazione Termini di Roma a partire dalle 19. Qui il pluripremiato autore spagnolo converserà con Marco Cassini (di Minimum Fax).

Per avere uno sketch è necessario acquistare almeno un volume Tunué (qualsiasi), e per l’occasione si avrà diritto a ricevere anche una cartolina ad hoc firmata da Paco, in formato A5. Per chi non acquisterà un volume Tunué ci sarà comunque la possibilità di avere la firma dell’autore spagnolo.