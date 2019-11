Padova, 27 novembre: ’Nato a Xibet’al Cinema Esperia

Mercoledì 27 Novembre 2019 Nato a Xibet verrà proiettato alle ore 21 presso il Cinema Esperia di Padova, in via Chiesanuova 90, alla presenza del regista Rosario Neri e dell’attore protagonista Vittorio Vaccaro.

L’evento vanta la collaborazione dell’associazione Neroluce di Renata Berti.

Nato a Xibet racconta uno spaccato della Sicilia di un tempo, quella vera e genuina, che si spopola ogni giorno, perdendo gradualmente la sua identità e rimanendo solo nei ricordi di chi, ormai, è emigrato altrove.

Sinossi:

Pietro La Paglia è nato e cresciuto a Calascibetta, un piccolo paese dell’entroterra siciliano in provincia di Enna, dove ha sempre aiutato il padre, che di lavoro fa il pastore, e la famiglia, a discapito dei propri sogni. Il suo destino sembra segnato, ma Pietro ha talento e, una volta adulto, decide di lasciare la propria terra per farsi una nuova vita al Nord.

Diventa, così, un fotografo professionista, ma la nostalgia della sua terra non lo abbandona, e un giorno decide di tornare: davanti ai suoi occhi scorrono le immagini di quando era ragazzino, le fatiche, gli stenti, i luoghi della sua infanzia, le botteghe artigiane, i pastori e i contadini. Nei suoi ricordi si incrociano anche le storie delle persone che incontra: quella del maestro Domenico Mauro, il grande artista che “pittava” i carri siciliani; la “fuitina” d’amore di una giovane coppia e del matrimonio riparatore celebrato con la festa in campagna; le conversazioni dal barbiere del paese in cui si parla di tutto e si ascolta la musica suonata dal vivo.

Nel viaggio di ritorno Pietro riflette sui cambiamenti che ha visto, sulla trasformazione che i luoghi della sua infanzia hanno registrato negli anni, e capisce che, anche se non è più come lui se la ricordava, la Sicilia gli rimane dentro.

L’appuntamento con Nato a Xibet, quindi, è per Mercoledì 27 Novembre presso il Cinema Esperia di Padova, alle ore 21.