Palermo, 5 agosto: Sergio Algozzino alla fumetteria Alastor

Si tiene a Palermo, venerdì 5 agosto, presso la fumetteria Alastor (via Vittorio Emanuele 143), a partire dalle ore 16.00, la presentazione del graphic novel Storie di un’attesa, alla presenza dell’autore, Sergio Algozzino. La storia di questo bellissimo graphic novel, edito da Tunuè, riflette sul concetto di “dilatazione del tempo”, e lo fa raccontando tre storie distanti che riescono a inquadrare con efficacia tutto il valore della riflessione, della pausa, letta in epoche diversissime tra loro. L’opera di Algozzino ha già riscosso un ottimo successo di pubblico e critica.

L’autore sarà disponibile per dedicare le copie con sketch personalizzati e per dialogare con il pubblico presente, raccontando il ruolo che Palermo, la sua città, ha assunto ai fini della narrazione.