Palestrina (Roma), 29 gennaio: al Teatro Principe prima nazionale di ’4 Donne e 1 Canaglia’

Domenica 29 gennaio alle ore 18:00 andrà in scena al Teatro Principe di Palestrina (Roma) “4 Donne e 1 Canaglia” per la regia di Nicasio Anzelmo, con un cast notevole come Marisa Laurito, Corinne Clery, Barbara Bouchet, Paola Caruso e Gianfranco D’Angelo. Si va verso un altro “tutto esaurito” con uno spettacolo divertente, coinvolgente, tutto da vedere. Davvero straordinarie le donne che gravitano attorno a questo classico maschio che in maniera impenitente alterna la propria vita da una donna ad un’altra con cadenza decennale, fino a collezionare un’ex-moglie, una moglie, un’ex-amante ed una amante molto giovane. Attraverso il divertente e intrigante testo di Pierre Chesnot, ogni interprete si muove con grande maestria e leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi irrefrenabile di ilarità, coinvolti da un succedersi di irresistibili malintesi e gustose battute, mai volgari, ma capaci di incollarti alla poltrona per tutta la durata dello spettacolo, senza osservare mai l’orologio.

Divertente, dissacrante mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna e del quale non possiamo farne a meno. La stagione del teatro proseguirà quindi il 12 febbraio con lo spettacolo di Valentina Persia, altro divertente show di una stagione che sta incontrando il grande consenso del pubblico.