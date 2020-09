PAMELA D’AMICO - Fuori il nuovo singolo “LA NOTTE”

Disponibile su Spotify, iTunes e su tutte le principali piattaforme digitali “La notte”, il nuovo singolo della cantante, attrice e conduttrice italo brasiliana Pamela D’Amico. Il brano – che esce su etichetta Joseba Publishing ed è prodotto da Gianni Testa – è una cover cantata in due lingue (italiana e portoghese) di una delle canzoni più amate di Arisa, classificatasi al secondo posto al 62° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

"La notte è un momento creativo per tutti i musicisti: di notte è stata scritta questa canzone e di notte ho avuto l’idea di proporla in questa versione cantata per la prima volta in due lingue, italiano e portoghese” racconta Pamela D’Amico attualmente impegnata tutti i weekend su Radio Rai2, accanto a Max De Tomassi, con il programma "Brasil”. “𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎 𝑒 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑒, 𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑖, 𝑒 𝑙𝑖 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑏𝑒𝑟𝑖, 𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜, 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑜 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 “𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙” 𝑠𝑢 Rai Radio2 𝐴𝑚𝑜 𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 Pelé 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜: 𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑛𝑔𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑜𝑒𝑖𝑟𝑎, 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎/𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑎𝑓𝑟𝑜/𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑖𝑎, 𝑑𝑜𝑣𝑒 affondano le mie radici. 𝐼𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑡𝑜, 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡à 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎: 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖… 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖!” conclude D’Amico.

Per questa nuova versione de “La notte”, Pamela D’Amico ha voluto accanto a sé importanti musicisti: Marco Ioannilli alle tastiere e Fabrizio Pantini alle chitarre (entrambi nella band di Ultimo); alla batteria Fabrizio Fratepietro (batterista di Paola Turci); Menotti Minervini al basso; il sound engineer Matteo Caretto.

iTunes: https://music.apple.com/py/album/la...

Spotify: https://open.spotify.com/track/47zT...

Amazon: https://music.amazon.it/albums/B08F...

YouTube: www.youtube.com/watch?v=it2M...

PAMELA D’AMICO

Pamela D’Amico è un’artista italobrasiliana, con le radici a metà tra l’Abruzzo e la colorata Salvador de Bahia. Le melodie e i ritmi, per lei, rappresentano il mezzo perfetto per esprimersi e poter attraversare, creandone un’originale connessione, l’Italia e il Sud America. Gli strumenti come il pianoforte, la chitarra e le percussioni sono i mezzi attraverso i quali esprime l’arte della vibrazione.

Il suo amore per la musica parte da lontano: infatti subito dopo la laurea e il diploma in canto, si esibisce sulle navi da crociera con l’obiettivo di conoscere il mondo ed approfondire le lingue dei popoli. Mossa dal desiderio di scoprire le sue radici, si trasferisce poi a Salvador de Bahia dove studia gli strumenti caratteristici e le tradizioni antiche. Dal Brasile, poi, si trasferisce in Germania, a Berlino, per poi prendere parte a svariate tournée in giro per il mondo, cantando in otto lingue tra cui l’armeno e il russo. Per questo, nel 2018 viene scelta dalla Federazione Russa per rappresentare la musica italiana a Mosca, capitale europea del teatro, esibendosi in vari concerti ed eventi. Oltre alla musica, la sua grande passione per la conduzione la spinge a proporre e realizzare varie puntate di un programma sudamericano "Sentir Latino" in lingua italiana e spagnola, in onda sulla piattaforma Sky e sul digitale terrestre, per la divulgazione della musica e della cultura che rappresenta l’incontro tra l’Italia e l’America Latina.

All’Isola del Cinema di Roma ha ideato e condotto il format “Talenti italiani", kermesse di cortometraggi legati a importanti premi nazionali ed internazionali, compresi i corti vincitori del Festival Internazionale Tulipani Di Seta Nera.

Nel suo curriculum non manca il cinema: ha prestato la sua voce per alcune colonne sonore di film come “Lasciami per sempre” di Simona Izzo. Come autrice, con il maestro Paolo Vivaldi, compositore di colonne sonore per il cinema italiano, ha firmato il testo " Kinema/io volo alto " per la colonna sonora del film “Non essere cattivo” di Claudio Caligari, divenuta poi una canzone, e "Lacrime e Nuvole" per “La freccia del sud” di Ricky Tognazzi. Per il film “Brutti e Cattivi” con Claudio Santamaria ho composto e cantato il brano “A vida vai rolar", uscito in tutte le sale italiane. È autrice, inoltre, dei testi e cantante del disco di Tony Esposito, “Sun Sun Dance” che diventa la colonna sonora ufficiale della Valtur. Avendo una conoscenza approfondita della lingua portoghese, adatta vari brani italiani adattati in questa lingua. Collabora con il compositore Maurizio Fabrizio (autore di brani del calibro di “Almeno tu nell’universo” e “ I Migliori anni della nostra vita"), e con il compositore Louis Siciliano. Nel 2018 è ospite della meravigliosa isola di Ischia in omaggio al celebre regista Luchino Visconti, presso la sua storica residenza La Colombaia divenuta adesso museo, in un Festival patrocinato dal Parlamento Europeo. Nello stesso anno, durante la Milano Fashion Week 2018, in concerto live e la Canonica dei Fiori di Anna Fendi. È la vincitrice del bando Europeo della prestigiosa scuola di alta formazione artistica Officina delle Arti di Roma intitolata a Pier Paolo Pasolini.

In televisione è ospite in studio nel programma "L’Italia con voi" su Rai Italia con Monica Marangoni, cantando dal vivo "Estate" di Bruno Martino, in doppia lingua, italiano e portoghese, con un adattamento inedito del testo. Il 24 novembre 2018, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si esibisce presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, con l’orchestra al completo diretta dal maestro Gianluigi Zampieri , nell’ambito di un evento promosso dal Sovrano Ordine di Malta e con Maria Grazia Cucinotta come madrina.

A teatro, a Roma, allo storico PUFF di Lando Fiorini a Trastevere con Antonio Giuliani, comico e attore romano, si esibisce nelle vesti di cantante ed attrice interpretando il monologo da lei scritto denominato “Il Dramma della Cantante“. Tra gli ultimi workshop a cui ha partecipato, inerenti la recitazione, spicca quello sulla tecnica di Ivana Chubbuck, la famosa acting coach di Los Angeles.

Dall’8 agosto 2020, ogni week-end a partire dalle 23 su Radio Rai2, conduce il programma “Brasil” accanto a Max De Tomassi. Il 19 agosto 2020 pubblica il singolo “La notte”, cover cantata in italiano e portoghese della celebre hit di Arisa.