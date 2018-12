Parata di Vip per il Christmas Acaia Beauty aperiparty

Grande successo dell’evento natalizio di Acaia Medical Center, studio polimedico di Carmela, Mara, Michele Pisano che nasce con l’obiettivo di trasportare le pazienti nel mondo della bellezza, del benessere e della salute per una maggiore autostima e per il miglioramento della qualità di vita globale.

Nutrito il parterre di amici e personaggi che hanno brindato con i padroni di casa, la brava interprete Loredana Cannata, che abbiamo apprezzato al cinema nel film “Non è vero ma ci credo” di Stefano Anselmi, Barbara Bacci, senza il suo Tony Sperandeo ma con la bellissima mamma Giovanna, l’istrionica Cinzia Leone che ha appassionato i telespettatori con le sue esilaranti performance nel programma Rai “La Tv delle Ragazze,” Nathaly Caldonazzo, reduce dal successo della commedia “Baciami James, ed ancora la star dei social Maria Teresa Buccino, che ha al suo attivo milioni di follower, l’ex showgirl e manager Roberta Pedrelli, la nota influencer Ketty Buccino, il make up artist delle Star, Simone Belli, con il suo team della Simone Belli Make Up Academy, Alessia Fabiani, pronta per la prossima tappa a Reggio Calabria della tournèe di “Dissolute e Assolte”, regia di Luca Gaeta, la splendida show girl, Pamela Camassa senza il “suo” Filippo Bisciglia. Il centro, grazie alla collaborazione del direttore commerciale di Filorga, Amira Remi, e dell’informatore scientifico Carla Massucci, ha omaggiato tutte le signore di apprezzati cadeaux dei loro straordinari prodotti anti age.

Tutti i vip hanno visitato e apprezzato lo spazio Art Medicamente, sotto la direzione artistica del Cinquantino Lab, laboratorio di idee di Maria Antonietta Cardea e Daniele Scarponi, che nasce dal presupposto che l’arte custodisca in sé l’alchimia della cura e del medicamento e pensato per sostenere le eccellenze e i migliori talenti artistici emergenti della pittura, della fotografia e della scultura, oltre ai due promotori, in esposizione anche Luca Romano, Marco Taglienti, Alessio Moglioni, Ramon Carusi e Victor De Leo. www.acaiamedical.it