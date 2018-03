Parte il gLOCAL FILM FESTIVAL a Torino: 7/11 marzo

Partirà domani, fino all’undici marzo, la diciassettesima edizione del gLocal Film Festival al Cinema Massimo di Torino. Una kermesse, sostenuta dall’Associazione Piemonte Movie, che avrà, come incipit e come registro finale, da un lato Ligabue, film di Salvatore Nocita, e dall’altro Non ne parliamo di questa guerra, documentario di Fredo Valla.

L’opera di Nocita, film degli anni Settanta con protagonista Flavio Bucci, si inserisce nel format che omaggerà l’attore torinese con alcune opere che ne hanno decretato un talento non sempre adeguatamente analizzato. Gli spettatori, di fatto, interagiranno con La proprietà non è più un furto di Elio Petri, Maledetti vi amerò di Marco Tullio Giordana e L’ultimo treno della notte di Aldo Lado. Ma il Festival avrà anche altri “corsi” di significazione, con le due sezioni competitive, Spazio Piemonte e Panoramica Doc, e la Masterclass con Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio.

Un Festival, il gLocal, che esprime la sua ricerca soprattutto sul documentario e sul cortometraggio, mediante una continua dialettica con il territorio e con le varie manifestazioni culturali affini. Infine segnaliamo, come base per una lieta fruizione, la ricca offerta di spazi del Festival, tra sale di proiezione, librerie, bibliomediateche.