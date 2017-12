Pasquale Scimeca nuovo direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia

Il direttore didattico del corso di cinema documentario della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, Roberto Andò, lascia l’incarico dopo tre anni e mezzo di lavoro a Palermo. Il nuovo direttore didattico è un altro importante cineasta siciliano, Pasquale Scimeca.

L’avvicendamento ufficiale è avvenuto ieri sera 21 dicembre in una cerimonia pubblica alla presenza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dei vertici nazionali del Centro Sperimentale – il Presidente Felice Laudadio, la preside Caterina D’Amico, il direttore della Sede Sicilia Ivan Scinardo – e della fotografa Letizia Battaglia.

“Faccio i miei complimenti a entrambi – ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando – sono certo che il Centro Sperimentale di Cinematografia sarà testimonial e protagonista di Palermo capitale italiana della Cultura e Manifesta 18”.

Roberto Andò è scrittore, saggista, regista di spettacoli teatrali, di opere liriche e di film importanti come Il manoscritto del principe (2000), Il cineasta e il labirinto (2002), Viva la libertà (2013), Le confessioni (2016). Lavori spesso a cavallo tra finzione e cinema del reale, secondo una linea narrativa e stilistica che è centrale nel cinema italiano contemporaneo e che Andò ha portato anche nella sua esperienza di insegnamento nella Sede Sicilia del CSC, della quale è diventato direttore didattico l’1 aprile del 2014. Da allora, il mirabile lavoro di Andò ha portato alla formazione di numerosi allievi, alcuni dei quali hanno visto i loro film di diploma presentati nei principali festival internazionali. “Abbiamo messo al centro del nostro lavoro – dice Andò – il paradigma del documentario creativo, e abbiamo cercato di capire come insegnarlo. Abbiamo comunicato l’idea di documentario come lettura e riscrittura drammaturgica della realtà, chiamando a insegnare anche scrittori come Walter Siti. Film come Triokala di Leandro Picarella o Happy Winter di Giovanni Totaro, selezionato fuori concorso alla Mostra di Venezia nel 2017, ci hanno dato grandi soddisfazioni. Ritorno al mio lavoro di scrittore e di cineasta consapevole di aver dato alla Sede Sicilia del CSC una solidità e un’apertura di livello internazionale”.

Il presidente del CSC Felice Laudadio, il direttore generale Marcello Foti, la preside Caterina D’Amico e il direttore della Sede Sicilia Ivan Scinardo salutano affettuosamente Roberto Andò e lo ringraziano per il lavoro svolto assieme a Mario Balsamo, Stefano Savona e agli altri docenti.

Il nuovo direttore didattico Pasquale Scimeca è già al lavoro, in continuità con quanto realizzato dal suo predecessore.

Nato nel 1956 ad Aliminusa, in provincia di Palermo, è regista, sceneggiatore, produttore e organizzatore culturale. Tra i suoi film, sia documentari che di finzione, ricordiamo Il giorno di San Sebastiano (1994), Placido Rizzotto (2000), Gli indesiderabili (2003), Rosso Malpelo (2007), Malavoglia (2010), Convitto Falcone (2011).