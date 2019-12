L’attore Patrizio Pelizzi già su Rai Uno nel film tv "Enrico Piaggio-Un Sogno Italiano", regia di Umberto Marino vince il "Premio Vincenzo Crocitti International"- VII ed. 2019

L’attore Patrizio Pelizzi, nato a Roma con origini Abruzzesi è stato insignito del prestigioso "Premio Vincenzo Crocitti" come miglior attore e sceneggiatore in carriera. A consegnarlo il famoso "Premio il Vince" la conduttrice attrice Daniela Cavallini e il direttore della fotografia Adolfo Bartoli nella bellissima ed elegante cerimonia che si è tenuta a Roma nel Green Park Hotel Pamphili lo scorso 7 dicembre .

Negli anni precedenti sono stato premiati attori e attrici di calibro come Francesco Montanari, Alessandro Borghi,Marcello Fonte, Elena Sofia Ricci e il regista Paolo Genovese. Il Premio Vincenzo Crocitti è stato istituito nel 2013 dal Direttore e autore Francesco Fiumarella in memoria del famoso e bravo attore Vincenzo Crocitti scomparso prematuramente nel 2010 e vincitore del David di Donatello nel 1977 per il film diretto da Mario Monicelli "Un borghese piccolo piccolo" con protagonista Alberto Sordi .

Il Premio internazionale "il Vince" ha lo specifico obiettivo di valorizzare in modo meritocratico tutti gli artisti che spaziano dal cinema,il teatro,la tv,la radio,il doppiaggio,il web,la scrittura,la danza e la musica . Tra i premiati in questa VII edizione 2019 ricordiamo anche altri attori come il famoso attore Paolo Bonacelli (lo ricordiamo nel famoso film con Roberto Benigni Johnny Stecchino) e il doppiatore Angelo Maggi voce di Tom Hanks.

L’attore Patrizio Pelizzi con esperienza ventennale in teatro e cinema,ha lavorato con registi famosi in svariati film e fiction, lo ricordiamo nei film diretti dal maestro Pupi Avati "La seconda notte di nozze",Il Cuore grande delle ragazze" e "Un ragazzo d’oro" con i colleghi Sharon Stone e Riccardo Scamarcio. Gli scorsi anni ha preso parte in fiction importanti come "Distretto di Polizia", regia di Alessandro Capone,"Turbo",regia di Antonio Bonifacio, "Incantesimo",regia di Ruggero Deodato e Tomaso Sherman,"Gente di Mare",regia di Giorgio Serafini e Andrea Costantini ,"Crimini bianchi", regia di Alberto Ferrari e "Moana" regia di Alfredo Peyretti. Ultimamente lo abbiamo visto recitare su Rai 3 nella longeva soap opera "Un posto al sole", regia di Bruno Nappi, dove interpretava l’imprenditore Nino Rosato e nel film tv trasmesso su Rai 1 campione di ascolti "Enrico Piaggio-Un Sogno Italiano", regia di Umberto Marino, con protagonista Alessio Boni .

Pelizzi con un passato nella Polizia di Stato (era un poliziotto della Divisione Anticrimine presso la Questura di Roma ) ama definirsi un sognatore con i piedi per terra . Ultimamente ha scritto delle sceneggiature ricordiamo "L’eco di una passione" e delle poesie ancora inedite come "Donna Musa" ,"Un Sognatore" e "Vita".

In questo periodo Patrizio Pelizzi è protagonista a Teatro nel reading teatrale "Ti bacio la notte", autrice e regista Ornella Mereghetti. Questo recital è stato portato in scena in vari teatri italiani, ultimamente nel famoso Teatro Ghione di Roma - supporto tecnico Mattia Cattaneo, Direzione artistica Roberta Blasi.

Patrizio Pelizzi dopo anni di studio,passione e perseveranza per l’arte ha dedicato il prestigioso premio "il Vincenzo Crocitti VII ed. 2019",ai suoi genitori che hanno creduto e supportato i suoi sogni e al grande attore Vincenzo Crocitti che era un grandissimo esempio di umiltà e generosità per il prossimo .