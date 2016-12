VENERDI 2 DICEMBRE, PRESSO IL CINEMA MULTISALA MOVIEPLEX de L’Aquila, ALLE ORE 15.00 si terrà una SPECIALE VISIONE IN ANTEPRIMA NAZIONALE DI “PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO”, l’attesissimo evento cinematografico che Warner Bros. Entertainment Italia distribuirà in 400 sale italiane dal 3 all’11 dicembre, per la gioia di tutti i piccoli fan.

Questa speciale iniziativa, assolutamente gratuita, è promossa dal Comune de L’Aquila, in collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, Entertainment One e Rai Yoyo, con l’intento di regalare un sorriso a tutti i bambini del capoluogo abruzzese, di Amatrice e di tutte le zone colpite dal recente sisma verificatosi nel centro Italia che, insieme alle loro famiglie, potranno salutare Peppa Pig, fare amicizia con Carolina Benvenga di Ray Yoyo, e assistere all’anteprima in sala, trascorrendo qualche ora all’insegna della semplicità e del divertimento che caratterizzano la simpatica Peppa.

Il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente: "Siamo particolarmente felici di poter regalare un sorriso ai bambini delle aree colpite dal sisma del centro Italia. - ha dichiarato il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente - Siamo stati, da subito, molto vicini, emotivamente e operativamente, a queste comunità, alle quali ci accomunano la vicinanza geografica e lunghi legami culturali e di relazioni. Una vicinanza tanto più sentita in quanto siamo uniti dalla drammatica esperienza del sisma e dalla complessa sfida della ricostruzione. Sappiamo bene quanto questi momenti di aggregazione e socialità siano mattoni fondamentali per la rinascita sociale delle comunità. Per tali ragioni ringrazio la Warner Bros. Entertainment Italia, Entertainment One e Rai Yoyo per aver contribuito a regalare ai bambini un momento di gioia, di incontro e di festa".

Thomas Ciampa- WB Vice President Distribution & New Theatrical Ventures: “Siamo contenti di collaborare ancora una volta con Entertainment One a un progetto che permetta ai genitori di portare i bambini per la prima volta al cinema e gioire della loro meraviglia di fronte ai propri beniamini proiettati sul grande schermo. Siamo poi particolarmente orgogliosi di poter donare un momento di spensieratezza ai bambini delle zone terremotate, che più di ogni altro si meritano di poter trascorrere qualche ora in allegria insieme alle loro famiglie. Ringraziamo inoltre Rai Ragazzi e in particolare il direttore Massimo Liofredi ‎per il supporto costante nella riuscita di queste iniziative. Come Warner Bros. siamo fieri di indirizzare i nostri sforzi anche su contenuti adatti a un target prescolare a cui normalmente non vengono offerte molte alternative in sala”.

Massimo Liofredi - Direttore di Rai Ragazzi: “Peppa Pig in giro per il mondo è un super regalo di Natale per i più piccoli di tutta Italia e, ancora d più, per tutti i bambini colpiti dai recenti terremoti, bisognosi di ritrovare il sorriso. Si rinnova con questa esperienza cinematografica la partnership con la Rai e con il Canale Rai Yoyo, da dove è partito il vero successo del cartone nel nostro Paese, grazie alla “mirata” programmazione degli episodi e al gradimento del pubblico attestato dagli altissimi ascolti. Al film partecipano due dei protagonisti di Rai Yoyo, Carolina Benvenga e Oreste Castagna, che con la loro simpatia e bravura impreziosiscono questo imperdibile appuntamento”.

INCONTRA PEPPA PIG AL CINEMA a Roma e a Milano

ROMA - Sabato 3 dicembre alle ore 14.45 presso il cinema Adriano, Peppa Pig e Carolina Benvenga di Rai Yoyo aspettano tutti i bambini nel foyer del cinema per un saluto, una foto e un piccolo omaggio, prima di entrare in sala a vedere “Peppa Pig in giro per il mondo”.

ROMA - Domenica 4 dicembre Peppa Pig sarà al nuovo Luneur Park di Roma.

MILANO – Sabato 3 dicembre alle 15.15 presso il cinema Odeon, Peppa Pig e Oreste Castagna (Gipo) di Rai Yoyo aspettano tutti i bambini nel foyer del cinema per un saluto e una foto, prima di entrare in sala a vedere “Peppa Pig in giro per il mondo”.

L’evento in sala: “PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO” – durata 62’

Saranno proiettati sul grande schermo 8 EPISODI INEDITI - un supermaxi episodio di 15 minuti e altre 7 nuove avventure di 5 minuti ciascuna. E ci saranno anche Carolina Benvenga e Oreste Castagna, popolari presentatori di Rai Yoyo che intratterranno i piccoli spettatori con giochi interattivi tra un episodio e l’altro per il massimo divertimento dei piccoli spettatori che saranno al cinema per la loro prima volta.

Nell’episodio centrale di 15 minuti, gli amici di Peppa Pig vanno in giro per il mondo durante le vacanze e Peppa li raggiunge con rocambolesche avventure, attraversando la giungla, scalando montagne e spingendosi fino al polo sud! Ci sono poi tante nuove storie sorprendenti e piene di allegria, calate nel mondo quotidiano Gli ingredienti non mancano: di Peppa: l’arrivo di un nuovo amico, un gioco emozionante, esperienze di paura e coraggio, allegre avventure e contrattempi che si risolvono sempre bene. E per concludere il classico finale con tante risate a crepapelle!

