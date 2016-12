Finalmente l’opera in due episodi del grande poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, “Porcile”, sarà pubblicata in home video grazie a Mustang Entertainment, in edizione Dvd e in alta definizione Blu Ray Disc dal prossimo 19 Aprile.

Mustang Entertainment propone il film nella versione con il restauro eseguito da Cineteca di Bologna, in collaborazione con Movietime e Medusa presso il laboratorio l’Immagine Ritrovata. Sia il Dvd che il Blu Ray sono accompagnati da contenuti extra esclusivi: “Cinegiornale: La prima del film Porcile (Cinegiornale d’epoca)” e un’intervista a Roberto Chiesi, Responsabile Centro Studi Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna.

IL FILM. Il film è composto da due episodi che scorrono parallelamente. Nel primo un giovane, che vive isolato nei pressi di un vulcano, si nutre famelicamente di tutto quello che trova (serpenti, lucertole, insetti) finché, quando incontra un soldato, lo uccide e mangia. Da allora si uniscono a lui altri sbandati e le attività criminali si moltiplicano... Nel secondo il giovane figlio di un ricco industriale tedesco nutre una peccaminosa passione per dei porci; nel frattempo il padre cerca di eliminare un concorrente in affari facendo leva sui suoi trascorsi nazisti, ma questi lo minaccia di divulgare le perversioni del figlio...

Porcile di Pier Paolo Pasolini Con Pierre Clémenti , Franco Citti, Ninetto Davoli, Luigi Barbini , Jean-Pierre Léaud, Anne Wiazemsky, Alberto Lionello, Margarita Lozano, Ugo Tognazzi, Marco Ferreri, Sergio Elia.

“Porcile” sarà disponibile nei migliori punti vendita, negli store online e su www.cgentertainment.it