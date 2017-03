Per scelta, per caso. Oltre l’Actors Studio [libro]

"L’arte è un processo curativo, tanto per l’artista quanto per la società. L’artista esprime le sue percezioni e la sua conoscenza con il proprio lavoro; fruendone, a loro volta gli osservatori modificano le proprie percezioni. Negarne la natura terapeutica è una reazione sciocca, dovuta alla paura della conoscenza, specialmente di se stessi."

John Strasberg

Se il cinema e il teatro vivono e possono essere considerati organismi dinamici e in continuo mutamento, lo si deve anche agli interpreti e alle personalità che ne costituiscono gli ingranaggi senzienti, senza i quali sarebbe impossibile conoscere e assimilare il corpo e l’anima artistica di entrambi. Tra molti attori e studiosi di recitazione, John Strasberg rappresenta uno dei punti cardine in merito dal dopoguerra a oggi.

In Per scelta, per caso. Oltre l’Actors Studio, edito dalla Dino Audino Editore, Strasberg immerge in poco meno di duecento pagine tutto se stesso, raccontando non la storia come summa delle proprie esperienze, bensì proprio l’individuo-attore che non avrebbe mai immaginato di diventare. In questo saggio, che prende automaticamente le sembianze di un diario di vita, il grande attore mette a nudo se stesso, utilizzando uno stile di scrittura essenziale e diretto: la struggente bellezza di Per scelta, per caso. Oltre l’Actors Studio trova compimento nell’intreccio tra la vita privata del protagonista e il processo di descrizione del famoso “Metodo Strasberg”, sublimato nel processo organico creativo, ovvero una metodologia di formazione professionale in grado di spingere l’individuo a saper sfruttare corpo, spirito e facoltà cognitive, amplificandone le potenzialità attraverso esercizi motori e riflessivi, spesso votati al raggiungimento di un profondo stato cognitivo e mnemonico (memorabili i passaggi necessari a padroneggiare le emozioni, rievocando ricordi sensoriali sopiti).

Quel che rende la lettura di Per scelta, per caso. Oltre l’Actors Studio un esercizio più che piacevole si deve in special modo alla scelta di John Strasberg di aprirsi al pubblico, attraverso la scoperta per la recitazione, non il contrario: dalla difficile infanzia inasprita dallo sterile rapporto con i genitori, in special modo con il padre Lee (che arriva perfino a chiamare sarcasticamente "Dio"), vissuta tra una casa adibita a salotto per attori e sceneggiatori, svuotata di quel calore che un figlio desidera ricevere, e le sortite in teatro, unico luogo nel quale il giovane John aveva la possibilità di relazionarsi con il padre; dai primi approcci con la recitazione, esperienza più introspettiva che motoria, ai rapporti fuggevoli con stelle del teatro e del cinema, quasi figure spettrali e turbate, schiacciate dal peso dovuto alla difficoltà di affezionarsi agli altri (teneri e quasi commoventi i frammenti di ricordi legati a Marilyn Monroe, donna-bambina inafferrabile e seducente, quanto fragile e desiderosa d’affetto).

Strasberg prende per mano il lettore e lo conduce a ritroso nel tempo, ripercorrendo passo dopo passo la sua vita di uomo e artista deflagrata nell’arte per necessità, altrimenti destinata a spegnersi sotto una cupola di depressione e rabbia. Il volume è una benedizione per ogni studioso di recitazione ma, allo stesso tempo, un romanzo di formazione dolce-amaro degno di un autorevole narratore: non esistono zone d’ombra in Per scelta, per caso. Oltre l’Actors Studio neppure per chi non ha mai avuto il piacere di approcciare con l’arte della recitazione o, tantomeno, per chi non conosce John Strasberg. Al contrario, questo diario di vita di un artista è il miglior modo per poter conoscere un gigante del teatro, un ragazzo chiuso e depresso che ha saputo canalizzare rabbia e frustrazione su un palcoscenico, salvando se stesso e i mascherati tentativi di suo padre di provare a instaurare un rapporto famigliare. Con coraggio e senza veli, John Strasberg firma un’opera di formazione che è allo stesso tempo un inno alla vita e al teatro.