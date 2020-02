’Per Sempre’: il nuovo graphic novel della coppia Premio Andersen Assia Petricelli e Sergio Riccardi

Vi segnaliamo l’uscita, dal 27 febbraio, di ’Per Sempre’, nuovo graphic novel della coppia Premio Andersen, Assia Petricelli e Sergio Riccardim seconda uscita della collana «Ariel», edita da Tunuè.

Dopo il successo di Nellie Bly, il graphic novel dedicato alla prima giornalista investigativa, Per sempre – nuova uscita della collana «Ariel», spazio dedicato al dialogo tra il maschile e il femminile – racconta una storia che svela con delicatezza la magia del primo amore, affronta i temi adolescenziali dell’accettazione del proprio corpo e delle diversità. È il libro per le ragazze che hanno letto Raina Telgemeier e ora sono diventate teenager, ma anche per chi non ha smesso di interrogarsi su cosa è veramente sbagliato e cosa è giusto per i ragazzi e gli adulti.

IL LIBRO.

Controra è un termine usato per indicare l’ora più calda del giorno, quella in cui, nelle giornate d’estate, si riposa. È proprio in questo lasso di tempo, mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove sono andati a trascorrere le vacanze, che Viola incontra un ragazzo del posto intento a restaurare una vecchia imbarcazione. Il giovane non sembra come tutti gli altri, dalle poche parole scambiate Viola percepisce la sua particolare sensibilità e si propone di aiutarlo. In poco tempo tra i due scatta la scintilla dell’amore. Gli incontri tra Viola e Ireneo sono considerati sbagliati dai genitori di lei, al punto di censurarli e punirla, e lo sarebbero probabilmente anche dalle sue amiche, se solo sapessero, perciò Viola li nasconde. Mentre è considerata giusta, quasi perfetta, la relazione della sua amica Valeria con Gabriele, un ragazzo che rivelerà la sua vera natura solo alla fine. Con Ireneo Viola scoprirà che l’amore non è il sentimento esclusivo che le avevano raccontato, ma una forza capace di liberarti e di aprirti al mondo, mentre ti mette in contatto con la parte più profonda e autentica di te. Una storia che conquisterà i cuori dei lettori e li accompagnerà alla ricerca della propria identità e alla scoperta del proprio corpo.

GLI AUTORI

Assia Petricelli è nata e vive a Napoli. Ha realizzato documentari storici, prodotti editoriali e audiovisivi didattici in collaborazione con RAI, Ministero dei beni e delle attività culturali e altri soggetti pubblici e privati, occupandosi in particolare di storia contemporanea, arte e archeologia, questioni di genere. Ha scritto sceneggiature di fumetti per il manifesto, Animals, Jacobin. Cattive ragazze, il suo primo graphic novel, disegnato da Sergio Riccardi, ha vinto il Premio Andersen nel 2014.

Sergio Riccardi è nato a Napoli nel 1981. Dopo esperienze come scenografo per il cinema e la televisione si dedica al fumetto, all’illustrazione e all’animazione. Con Assia Petricelli è autore di Cattive ragazze, che ha vinto il premio Andersen 2014. Ha illustrato inoltre Salvo e le mafie, scritto da Riccardo Guido, che ha vinto il Premio Siani 2014 nella sezione Fumetto. Insegna Tecniche di animazione digitale presso lo IED Roma, lo IUDAV e altre istituzioni.