Perugia, 25 maggio: proiezione al Morlacchi della copia restaurata di FUMO DI LONDRA

La Fondazione Museo Alberto Sordi e il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale

presentano

Fumo di Londra (Alberto Sordi, 1966)

Edizione integrale e restaurata

Al Teatro Morlacchi di Perugia

Ore 21.00, venerdì 25 maggio 2018

Il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, depositario del Fondo Sordi e dei materiali del film, ha promosso, insieme alla Fondazione Museo Alberto Sordi, il restauro e la digitalizzazione di Fumo di Londra (1966), diretto e interpretato da Alberto Sordi. Sordi vi interpreta un elegante e colto antiquario di Perugia, innamorato degli ambienti e delle atmosfere di una Londra più immaginaria che reale.

Fumo di Londra è la prima regia di Alberto Sordi. Assieme a Polvere di stelle, è sicuramente il suo miglior film da autore a 360 gradi ed è uno dei lavori ai quali era maggiormente legato. Racconta un amore per la cultura, la società e la musica britanniche che in quello stesso 1966 veniva ribadito da Blow Up di Antonioni, e che due anni dopo avrebbe dato vita a La ragazza con la pistola di Monicelli. Testimonia anche la dimensione cosmopolita dell’uomo Sordi, un artista aperto e suggestioni internazionali e tutt’altro che ripiegato su un’identità esclusivamente italiana e “romana”.

Dalle diverse versioni della pellicola è stata ricostruita l’opera originale integrale di 130’, ricomponendo spezzoni a suo tempo separati dallo stesso Sordi. La lavorazione è stata realizzata presso il Laboratorio Augustus Color di Roma che ha realizzato anche un making of, documentando le operazioni del restauro in 4k.

La prima presentazione della versione restaurata sarà il Teatro Morlacchi di Perugia, che il 25 maggio ospiterà – alle ore 21.00 – un grande evento con intervento delle istituzioni promotrici, autorità del Comune e della Regione Umbria. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previo ritiro del segnaposto presso il Teatro Morlacchi fino a due ora prima dell’inizio. Per informazioni: 075-5722555