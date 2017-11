Dopo cinque anni da Passion Pino Donaggio torna a firmare le musiche del nuovo film di Brian De Palma, Domino, con Nicolaj Coster-Waldau (il Jamie Lannister de “Il trono di spade”) e Carice van Houten (la sacerdotessa de “Il trono di spade”) e Guy Pearce (“Genius”, “Iron Man 3”). Pino Donaggio riceverà il Gran Premio al 35° Torino Film Festival.

Quello tra Donaggio e De Palma è un sodalizio che dura da anni e Domino è l’ottavo film che suggella la loro collaborazione.

Domino, thriller nel puro stile De Palma, segue la storia di un poliziotto danese alla ricerca del criminale che ha ucciso il suo ex collega e migliore amico. Si trova, però, immischiato in un’indagine internazionale tra la CIA e l’ISIS.

Per l’Europa il nuovo film di De Palma segna un passo importante nella coproduzione (Danimarca, Belgio, Spagna, Olanda e Italia) e in particolare per l’Italia con la Recalcati Mutimedia che dal 2014 ha intrapreso un percorso produttivo, con un team creativo esportabile nel mondo.

“Domino è il mio modo di continuare, attraverso Brian De Palma, il viaggio intrapreso tanti anni fa con mio padre, che mi avvicinò per la prima volta al mondo del cinema.

E’ appassionante rendere indelebili le riflessioni, le intuizioni e le visioni di Brian, un grande protagonista del XX secolo e che oggi per immagini interpreta temi di estrema attualità: immigrazione, clandestinità e terrorismo. –sottolinea Leonardo Recalcati produttore del film -. Ringrazio Pino Donaggio che ancora una volta ha voluto sostenere un progetto di De Palma, nonostante i suoi infiniti impegni. Un pensiero di infinita gratitudine va a tutti i coproduttori del film, per quel che ho ricevuto, per le straordinarie occasioni di ampliamento delle esperienze umane”.

Domino è prodotto da Schønne Film, Zilvermeer Productions, Suroeste Films, N29 Entertainment BV, Recalcati Multimedia e Action Brand di Roberto Capua.

Le riprese di Domino sono terminate lo scorso settembre in Sardegna grazie anche alla Fondazione Sardegna Film Commission e al brand Alfa Romeo che ha fornito un’Alfa Romeo Mito come vettura ufficiale del film.