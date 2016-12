PoesiCanzoni all’Isola del Cinema di Roma con EscaMotage Film Festival

EscaMontage Film Festival Itinerante diretto da Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta, si afferma essere una giovane kermesse nell’ambito di un’operazione corale per valorizzare l’importanza del Cinema. Da quattro anni impegnato a promuovere uno sguardo panoramico sul cinema, che si focalizza su quello indipendente, esplorando il dialogo tra le arti, realizzando mostre collettive, performances, live musicali e reading poetici di rilevanza internazionale. Costruendo spazi di confronto per nuove idee, tra le varie realtà il Festival ha anche ospitato la proiezione dei cortometraggi vincitori dell’Amarcort Film Festival.

Il 31 agosto 2016 EscaMontage Film Festival Itinerante sarà ospite della XXII° edizione della prestigiosa kermesse culturale dell’Isola del Cinema di Roma, da anni appuntamento imperdibile nella cornice dell’Estate Romana, nell’incantevole panorama dell’Isola Tiberina dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, nello spazio Renault Lounge, all’interno della manifestazione Cinema&Libri. Il Festival, nato nel 2013 sulle sponde del lago di Bracciano, ha intrapreso nel corso del tempo ricche collaborazioni con eclettiche realtà socio-culturali, divenendo vero e proprio viaggio nelle diverse forme d’espressione creativa, attraverso location del Lazio e non solo, tra le quali: lo studiolo ARTECOM onlus Accademia in Europa di Studi Superiori diretto da Eugenia Serafini e Nicolò Brancato, la sede FUIS (Federazione Unitaria Italiani Scrittori) di Roma. Tanti gli illustri ospiti e i talentuosi autori nazionali e internazionali, tra i quali; l’attore Antonio Catania, il critico Catello Masullo, il reporter Fulvio Grimaldi, il regista Aureliano Amadei, l’attrice Francesca Stajano, il musicologo e linguista Rom Alexian Santino Spinelli, il giornalista Giò Di Giorgio, il critico d’arte Giorgio Di Genova, il documentarista Davide Demichelis, l’organizzatrice culturale Lisa Bernardini.

Il 31 agosto dalle h. 19,40 presso lo spazio Renault Lounge, Piazza di San Bartolomeo all’isola si terrà la presentazione del progetto “PoesiCanzoni”, con reading dei poeti presenti e live musicale del cantautore Amedeo Morrone. Free entry!

Il PROGETTO:

Il progetto "PoesiCanzoni” nato da un’idea di Iolanda La Carrubba e Amedeo Morrone, è un’opera di trasposizione letteraria, in cui le poesie di poeti nazionali e internazionali sono state tradotte in vere e proprie canzoni, rendendo “note” suoni “di-versi”. Il progetto è stato presentato all’interno della rassegna culturale San Lorenzo in Piazza 2011 patrocinato da Roma Capitale ed Estate Romana 2011; nel 2014, diventato progetto editoriale, presso la sede di Roma della Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori). Il cd-antologia è stato un’operazione corale nel quale i poeti hanno espresso con il loro prestigioso lavoro la sensibilità su tematiche che vanno dall’impegno civile, all’amore, dalla joie de vivre, alla interrelazioni, che insieme all’original sound pop-rock melodico del cantautore, viaggiano attraverso un linguaggio sinestetico, divenendo motore propulsivo per l’interezza del progetto editoriale curato da EscaMontage. La prima edizione del cd-antologia "PoesiCanzoni" sarà introdotta dall’illustre prefazione del musicologo, compositore ed antropologo Alexian Santino Spinelli (musicista virtuoso della fisarmonica, docente universitario di Lingua e cultura romaní, presidente nazionale della federazione FederArteRom), e verrà pubblicata entro la fine del 2016.

PROGRAMMA:

Modereranno Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Live delle PoesiCanzoni del cantautore Amedeo Morrone

Reading con i poeti (in ordine alfabetico):

Silvana Baroni

Paolina Carli

Alessandra Carnovale

Matteo Castorino

Davide Cortese

Carla Guidi

Iole Chessa Olivares

Tiziana Marini

Cinzia Marulli Ramadori

Anita Napolitano

Terry Olivi

Roberto Piperno

Lorenzo Poggi

Antonella Rizzo

Incontro speciale con Fabio Traversa (attore per il teatro e per il cinema, ha lavorato con alcuni dei maestri del cinema italiano contemporaneo, interpretando pellicole quali Pâté de bourgeois (1974), Io sono un autarchico (1976), Ecce bombo (1978), Palombella rossa (1989) di Nanni Moretti, La storia vera della signora delle camelie (1981), di Mauro Bolognini, Il minestrone (1981) di Sergio Citti, Compagni di scuola (1988), Ma che colpa abbiamo noi (2003) di Carlo Verdone, L’anno del terrore (1991), di John Frankenheimer, Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2010) di Isotta Toso, è nel 2013 protagonista del lungometraggio Senza chiedere permesso di Iolanda La Carrubba) e Tiziana Lucattini (regista autrice e attrice, dal 1991 dirige la compagnia teatrale Ruotalibera. Si occupa di formazione teatrale, i suoi testi sono rappresentati in Italia e all’estero e tradotti in spagnolo, tedesco e fiammingo. Nel 2013 è co-protagonista del lungometraggio Senza chiedere permesso di Iolanda La Carrubba).

Presente l’attrice Francesca Stajano, autrice, sceneggiatrice, interprete per teatro, fiction e cinema, prossimamente co-protagonista della commedia teatrale “Affittasi camera da letto”.

Esposizione dell’opera “Tra le due e le cinque… non più tardi delle cinque” acrilico su tela (2014) di Valerio D’Angelo

“PoesiCanzoni”, Piazza di San Bartolomeo all’isola, Isola del Cinema spazio Renault Lounge ore 19,40, Free entry!

n.b. il programma può subire variazioni

Prossimi appuntamenti EscaMontage Hotel Villa Eur di Roma, con data da stabilire.

Un sentito ringraziamento agli ospiti EscaMontage

