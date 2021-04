Porretta Soul 2021 - la settimana dei murales 21-27 giugno in attesa del festival

L’edizione 2021 del Porretta Soul Festival, prevista dal 22 al 25 luglio è in stand-by a causa dell’emergenza Covid-19. Siamo in attesa delle disposizioni governative per decidere se è possibile mantenere la programmazione. Considerando le incertezze delle direttive attuali per l’estate, dovremo necessariamente adeguare e modificare il formato del festival.

In attesa di cose certe, la direzione artistica invita a Porretta (località appenninica tra Bologna e Pistoia) dal 21 al 27 giugno per la settimana dedicata ai murales.

Dal 21 al 27 giugno 2021 una nuova serie di murales racconterà la storia della musica soul e del Porretta Soul Festival. Il pubblico avrà la possibilità di seguire i lavori.

L’intento è quello di valorizzare la storia della musica soul e del Porretta Soul Festival attraverso l’arte murale, creando un percorso che porti a Porretta viaggiatori, non necessariamente fans del soul ma della buona musica, con un itinerario artistico che fa scoprire angoli caratteristici del paese e del territorio dell’Alto Reno. Gli artisti selezionati da un concorso che ha visto la partecipazione di 33 concorrenti provenienti da tutta Europa sono: Aurora Bresci (Firenze), Ermanno Mari (Bologna), Nadia Vola (Francavilla al Mare – Ch), Edoardo Ettorre (Giulianova – Te), Antonio Cotecchia (Salerno). Menzione speciale per Ivan Netsvetailo (San Pietroburgo – Russia), Riccardo Fornasini (Bologna), Annalisa Fusilli (Pistoia) e Maurizio Cioni (Porretta Terme). La giuria era costituita da Graziano Uliani (direttore artistico Porretta Soul Festival), Marco Della Fonte (regista), Lucio Mazzi (giornalista), Alice Palmieri (pittrice) e Andrea Pizzuti (musicista e scultore) che ha esaminato le proposte dei 33 candidati, tutti di ottimo livello. Una guida specializzata racconterà aneddoti, storie sul legame tra artisti leggendari e Porretta oltre naturalmente al profilo di chi ha disegnato i murales. Sarà disponibile un folder illustrato con note storiche e bio degli artisti rappresentati. Un codice QR accanto a ogni opera fornirà informazioni dettagliate. Nelle tre giornate finali verranno proiettati filmati relativi agli artisti raffigurati implementati da talk show con testimonials eccellenti e mini concerti. I murales saranno poi un’attrattiva per visitare Porretta in ogni stagione. Tutto sotto il patrocinio del Comune di Alto Reno Terme e la collaborazione con ArtLab. La comunità creativa di Alto Reno Terme. Gli artisti rappresentati sono: Soul Men (ensemble con Solomon Burke, Wilson Pickett, James Carr, Eddie Hinton) , Soul Women (ensemble con Ann Peebles, Mavis Staples, Millie Jackson, Carla Thomas, Sugar Pie DeSanto, Toni Green, Chick Rodgers), Memphis Horns, Dan Penn, Booker T. & The MGs, Otis Redding, Isaac Hayes, Bobby Rush, Swamp Dogg, Rufus Thomas, Sam Cooke.

Il percorso per le vie del centro storico di Porretta Terme si svolge con 11 soste davanti a ogni murale, con descrizione dell’opera, dal 21 al 27 Giugno 2021. Il ritrovo è in piazza della stazione ferroviaria a Porretta, prosegue sul ponte dedicato a Solomon Burke (Solomon Burke Bridge), Rufus Thomas Park e segmenti cittadini con sosta sotto ad ogni murale e visita al Soul Museum. Nelle serate del 24, 25 e 26 Giugno proiezione di filmati al Rufus Thomas Park e intermezzi musicali.

www.porrettasoulfestival.it

Nella foto: il rendering del murale di Ermanno Mari dedicato ai Memphis Horns