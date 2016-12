Premio Giulio Questi: al via le iscrizioni gratuite per cortometraggi digitali

Al via le iscrizioni – gratuite - per partecipare alla prima edizione del Premio Giulio Questi, evento di cortometraggi che si terrà presso la Casa del Cinema di Roma il 15 giugno 2016. Il Premio, dedicato al regista, sceneggiatore e scrittore scomparso nel 2014, autore, tra gli altri di Se sei vivo spara – vero e proprio cult-movie del western all’italiana - e di La morte ha fatto l’uovo, nasce da un’idea della moglie Diana Donatelli, con l’intento di promuovere e sostenere opere di giovani autori e si rivolge ad autori italiani e stranieri maggiorenni che non abbiano superato i 27 anni di età alla data di scadenza del bando. Il bando è aperto a cortometraggi realizzati in digitale (sia con videocamere professionali che con cellulari e smartphone) della durata minima di 3 minuti e massima di 12 minuti.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 15 maggio 2016 e tutta la documentazione per partecipare al festival – a iscrizione gratuita – è scaricabile esclusivamente attraverso la scheda presente sul sito ufficiale del Premio, www.premioquesti.it. Sarà richiesto, tra l’altro, l’invio del link (vimeo o youtube) del video integrale con indicazione della password di accesso. Le opere saranno valutate da una Giuria composta da professionisti del cinema e della cultura che selezionerà 5 finalisti da cui sarà scelto il corto vincitore del Premio di 3.000 euro.

Per maggiori informazioni:

www.premioquesti.it

www.facebook.com/Premio-Giul...

info@premioquesti.it

direzione@premioquesti.it