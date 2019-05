Premio Kinéo 2019: premiazione il 22 maggio al festival di Cannes

Al 72° Festival di Cannes, il 22 maggio, nel corso di una giornata tutta italiana che comprende il tributo a Lina Wertmüller e a Giancarlo Giannini per l’indimenticabile film Pasqualino settebellezze, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia/Cineteca Nazionale con Genoma Films e la presentazione del nuovo film da loro coprodotto, Dittatura Last Minute – Addio Ceausescu, sarà presentata, con la partecipazione degli artisti, l’edizione 2019 del Premio Kinéo.

Un’edizione speciale che mette al centro dell’evento il cinema, ma anche quel sentimento verso il quale il cinema ha sempre dimostrato grande sensibilità. Il sentimento del rispetto dell’ambiente che sta suscitando, oggi come mai, la mobilitazione di giovani, Istituzioni, Multinazionali, cittadini, artisti.

Il focus tematico sarà il mare in omaggio alla Serenissima sulle cui acque da 76 anni ha luogo la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Col patrocinio del Comune di Venezia sull’iniziativa #EnjoyRespectVenezia and Save Your Sea, si celebrerà, domenica 1 settembre, il Premio Kinéo come da tradizione uno degli eventi più attesi al Lido.

A testimoniare l’esigenza di una vera e propria opera di educazione che parta dai gesti quotidiani di ognuno di noi, attori e attrici nazionali e internazionali e chi si occupa attivamente di programmi educativi come Veronica Berti Bocelli, vice presidente della Fondazione ABF, attiva sia in Italia che all’estero.

Tappa intermedia di questa iniziativa, la giornata di responsabilizzazione, al Salone Nautico, lungo le rive dell’Arsenale, nel cuore della Biennale Arte, simboleggiato dall’installazione di Lorenzo Quinn, Building bridges, il 20 giugno con una nutrita partecipazione di interventi.

Con il SNCCI sono stati selezionati i film, drammatici, commedie e opere prime che saranno sottoposti al voto del pubblico. Il SNCCI assegnerà come ogni anno il Premio Pubblico & Critica.

Con Il Centro Sperimentale di Cinematografia sarà assegnato il Premio Giovani Rivelazioni. In totale sintonia con Kinéo e il tributo alla responsabilità ambientale, anche il CSC ha iniziato un percorso specifico di educazione abolendo dalla scuola di cinema più prestigiosa d’Italia i materiali di uso comune non riciclabili.

Le collaborazioni del Premio Kinéo con grandi personaggi e realtà del cinema non finiscono qui e saranno svelate prossimamente al Salone Nautico di Venezia nella prima tappa all’insegna del Green&Blu.

SELEZIONI PREMIO KINéO "Diamanti al Cinema" - 76. MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA: 31 Maggio 2018 – 31 Maggio 2019

Drammatici

Il testimone invisibile di Stefano Mordini

Capri Revolution di Mario Martone

Una storia senza nome di Roberto Andò

Euforia di Valeria Golino

Il primo re di Matteo Rovere

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Ricordi? di Valerio Mieli

Menocchio di Alberto Fasulo

Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

Santiago, Italia di Nanni Moretti

Commedie

Notti magiche di Paolo Virzì

10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi

Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno

Troppa grazia di Gianni Zanasi

Domani è un altro giorno di Simone Spada

Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani

I moschettieri del re di Giovanni Veronesi

Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti

Il grande spirito di Sergio Rubini

La prima pietra di Rolando Ravello

Opere Prime

Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire

Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio

Beate di Samad Zarmandili

Sulla mia pelle di Alessio Cremonini

Zen sul ghiaccio sottile di Margherita Ferri

L’eroe di Cristiano Anania

Dafne di Federico Bondi

Il campione di Leonardo D’Agostini

C’è tempo di Walter Veltroni

Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli