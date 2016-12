Premio Starlight Cinema International Award a Ottavia Piccolo, Michelle Hunziker, Claudio Santamaria e tanti altri‏

Grande successo a Venezia per il Premio Starlight Cinema International Award, riconoscimento che valorizza i talenti del cinema nazionale e internazionale, come testimoni di opere in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Il premio è sostenuto da una Academy tutta al femminile di giornaliste e critiche cinematografiche dei maggiori media italiani: Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Cristiana Paternò, Marta Perego, Angela Prudenzi, Barbara Righini. Lo Starlight Cinema Award, che dal 2015 è presente anche in altri festival Italiani, è prodotto dalla Starlight Movie Production di Francesca Rettondini con il contributo di Allstar e Swarovski e il sostegno di Eilat Diamonds, Endero, Kkerly, Mygufo, Skin up e organizzato da Cristina Scognamillo e Giuseppe Zaccaria. I premi di questa edizione sono creazioni in cristallo dell’azienda Swarovski. A consegnare il Premio alla carriera a Ottavia Piccolo è stato il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera.

Tutti i premiati dell’edizione 2016:

Premio alla Carriera: Ottavia Piccolo [NELLA FOTO]

Premio alla Carriera: Giancarlo De Cataldo

Premio internazionale: Moon So-ri

Regista rivelazione: Gabriele Mainetti

Miglior attore: Claudio Santamaria

Premio miglior Corto: La (ri) partenza di Milena Mancini e Vinicio Marchioni

Premio Social Trend Topic: Tini, la nuova vita di Violetta, ritirato da Pasquale di Nuzzo, Adrian Salzedo e Silvoa Gobbi di Disney Italia

Premio sociale: per la Fondazione Doppia difesa a Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker

Premio sociale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Sud per il corto Strade da amare. La scelta giusta

Premio speciale per il contributo alla diffusione della cultura cinematografica: Paolo Mereghetti

Premio speciale accoglienza e cortesia: Luca Pradel