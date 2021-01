È con vero piacere e soddisfazione che l’Autore e Direttore Francesco Fiumarella e il Comitato Direttivo del Premio Vincenzo Crocitti International, rendono noto che, in dicembre 2020, pur nell’attuale contesto mondiale di estrema delicatezza e particolarità che ha portato anche in Italia, tra le altre cose alla chiusura di teatri, cinema e di molte attività connesse al mondo dell’eventistica e dello spettacolo, è stato consegnato telematicamente ad oltre 60 artisti tra esordienti, emergenti, in carriera (anche per la sezione estero) il prestigioso riconoscimento che porta il nome dell’attore Vincenzo Crocitti, noto anche come “IL VINCE” a conferma della continuità del Premio dedicato al caratterista ed attore Crocitti per il quale nel 2020 si è celebrato il decennale della “nascita in Cielo”. L’intento di perseguire l’obiettivo delle premiazioni anche in quest’anno così difficile, è stato principalmente quello di continuare a stimolare gli artisti e quanti dediti al mondo del cinema e della cultura per non abbattersi, per non rinunciare a credere nel loro lavoro, per continuare a sognare e come fanciulli credere che un mondo migliore si potrà sempre costruire. I Premi di questa edizione sono stati tutti fortemente voluti soprattutto dall’autore che insieme alla Direzione hanno meticolosamente visionato i curricula di migliaia di artisti e intellettuali nelle varie categorie compresi i candidati del bando flash che ha preceduto le assegnazioni in modalità virtuale. Un lavoro non facile visto la finalità del Premio, ovvero scegliere chi meritocraticamente poteva esserne il destinatario. E i meritevoli, a ben “scovare” sono come sempre tantissimi; una scoperta continua di persone che studiano, amano l’arte e la cultura, il cinema e la musica, lo sport, il canto, la danza, amano scrivere e creare… Un mondo di lavoratori, veri, si proprio così, veri… chi alle prime armi, chi già avviato, chi professionalmente realizzato da parecchi lustri; decine, centinaia di lavoratori che spesso non sono valorizzati come si dovrebbe; che lottano giorno per giorno per “sfondare quella porta” ed avere un po’ di spazio, di visibilità e riconoscimento che giustamente meritano ma che tarda ad arrivare o per molti a volte chissà se arriverà. Ed è proprio per tale motivo che in questa edizione così speciale si è intenzionalmente voluto premiarne un gran numero, oltre la usuale programmazione annuale, triplicando le assegnazioni. Tutto per regalare un momento di gioia, strappare un sorriso, un senso di soddisfazione a quanti lo hanno ricevuto. E così è stato. I ringraziamenti pervenuti con i video-selfie dei singoli premiati parlano da soli; la commozione, la gratitudine e l’entusiasmo, la piacevole sorpresa e la gioia fanno da filo conduttore fra tutti i premiati. Vi invitiamo a visionarli sui canali ufficiali del Premio, on line. Come non facile e del tutto innovativa è stata la modalità organizzativa delle premiazioni scelta per questa edizione, ovvero quella virtuale, a tutela di tutti e nel rispetto delle norme nazionali vigenti in queste settimane, quindi un’edizione particolare del tutto diversa dalle edizioni precedenti in presenza, svolte in Italia ed anche in Sudamerica, con l’auspicio di poterle riprendere appena la situazione nazionale lo consentirà. In tale prossima occasione tutti i destinatari del riconoscimento 2020 saranno invitati a presenziare all’evento usuale. Prossimamente sarà divulgata on line la presente Edizione “virtuale” nelle modalità di trasmissioni possibili in via telematica e attraverso la rete ed i canali ufficiali del Premio Vincenzo Crocitti International. Il Comitato Direttivo sta già lavorando nel merito; nel contempo ringraziando quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa VIII edizione, premiati, simpatizzanti, partner storici (Miss Straniera d’Italia), tecnici e anche gli sponsor ufficiali delle passate edizioni fra i principali: Ipertriscount, 2001 Rainbow s.r.l., Rinomata Pasticceria F.lli Silvestrini, MTM car service s.r.l., Nashville), le Location,(in particolare il Green Park Pamphili di Roma), tutti i componenti della Direzione Premio e l’autore danno appuntamento al prox evento sulle note della pucciniana “All’alba vincerò” magistralmente eseguita dal tenore Patrick Salati che ha voluto così contribuire da Modena a questo particolare evento virtuale con un suo video canoro ben augurale.

Premiati -PREMIO VINCENZO CROCITTI INTERNATIONAL “IL VINCE” - 2020 PROFESSIONISTI “IN CARRIERA” 1. Antonella Salvucci -Attrice & Conduttrice 2. Antonio Merone – Attore di Teatro 3. Daniele Falleri – Regista 4. Francesco Benigno – Attore e Regista (Premio alla Regia per la Migliore Opera Prima 2020) 5. Francesco Colella – Attore 6. Francesco Foti – Attore 7. Francesco Pezzulli – Attore & Doppiatore 8. Giorgia Trasselli – Attrice 9. Lele Sarallo - Attore, Regista, Vocalist & Speaker 10. Marco Leonardi – Attore Internazionale 11. Marco Werba – Compositore & Direttore d’Orchestra 12. Maria Rossi – Attrice 13. Paola Lavini – Attrice 14. Pietro Sermonti – Attore 15. Simone Sabani – Attore 16. Valentina Magazzù – Attrice (Miglior Interprete) 17. Yoon C. Joyce - Attore Internazionale (premio estero) EMERGENTI – IN CARRIERA

1. Al Fenderico – Attore, Regista, Sceneggiatore, (EMERGENTE) 2. Alessandra Romano – Attrice Internazionale, (EMERGENTE) 3. Alessandro Andolfato – Regista (EMERGENTE) 4. Alessandro Regis – Attore (EMERGENTE) 5. Anna Maria Zoppi – Artista di Arte Contemporanea (IN CARRIERA) 6. Claudio Di Cicco – Cantante & Musicista (IN CARRIERA) – 7. Corrado Oddi - Attore (IN CARRIERA) 8. Daniela Airoldi - Attrice (IN CARRIERA) 9. Danilo Arena – Attore (EMERGENTE) 10. Eleonora Baliani – Attrice, Sceneggiatrice, Autrice (IN CARRIERA) 11. Emanuele Bianchi – Imitatore (EMERGENTE) 12. Emanuele Carioti - Giornalista (IN CARRIERA) 13. Emanuele Gulino – Attore Emergente 14. Emiliano Ferrera – Regista (IN CARRIERA) 15. Enrico Maria Rizzi – Autore, Sceneggiatore (IN CARRIERA) 16. Federico Mancini - Attore (EMERGENTE) 17. Francesca Della Ragione – Attrice (IN CARRIERA) 18. Francesca Ghiribelli – Scrittrice & Poetessa (EMERGENTE) 19. Francesca Romana De Martini – Attrice (IN CARRIERA) 20. Fulvia Patrizia Olivieri – Attrice (IN CARRIERA) 21. Giada Dovico – Attrice (EMERGENTE) 22. Giovanni Schillaci – Attore (EMERGENTE) (miglior attore nel film di Benigno) 23. Giulio Dicorato - Ballerino e Attore( IN CARRIERA) 24. Giuseppe Guastaferro – Attore (IN CARRIERA) 25. Giuseppe Ingoglia – Attore, Speaker, doppiatore (EMERGENTE) 26. Giuseppe Perretta – Attore (EMERGENTE) 27. Irene Antonucci – Attrice (EMERGENTE) 28. Lory - Cantante, Fotomodella, Vocalist, (IN CARRIERA) 29. Marco Giandomenico – Attore(IN CARRIERA) 30. Mario Ientile – Filmaker e Documentarista (IN CARRIERA) 31. Mattia Bello – Regista (EMERGENTE) 32. Nodo - Cantautore Internazionale (EMERGENTE) 33. Romana Maggiora Vergano – Attrice EMERGENTE 34. Rosario Terranova – Attore (IN CARRIERA) 35. Rossella Ambrosini – Attrice (IN CARRIERA) [NELLA FOTO] 36. Sara Pallini – Attrice (IN CARRIERA) 37. Simone Ciancotti Petrucci – Regista (EMERGENTE) 38. Stanislao La Porta – Attore (EMERGENTE) 39. Stefania Della Rocca – Attrice di Teatro (IN CARRIERA) 40. Valeria Ascione – Attrice (IN CARRIERA) 41. Victor Quadrelli – Imitatore (EMERGENTE) 42. Vincenzo Amoruso – Attore Esordiente 43. Vincenzo Asaresi – Attore Esordiente 44. Vincenzo Della Corte – Attore (EMERGENTE) 45. Walter Nicoletti -Attore & produttore (EMERGENTE)