Il cantautore Alex si trova incastonato nella famosa “Terra di mezzo”, ma questa volta il genere fantasy non forma il suo personaggio, viceversa siamo in un piccolo e meraviglioso borgo dove il nostro eroe rimette insieme le fila di un’esistenza che potrebbe sgretolarsi. A quarant’anni, con la ragazza Mara che l’ha appena abbandonato, una passione per la musica che non “capitalizza” e una pigrizia che non lo abbandona mai, Alex è arrivato al punto di non ritorno e dovrà in qualche modo assumersi le proprie responsabilità.

Da questa base si dipana l’opera prima Oltre la Linea Gialla dei registi e sceneggiatori Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco, presentata ieri allo storico Teatro Italo Argentino di Agnone. Un film interamente girato nel piccolo borgo molisano, che sfrutta, a mò di contesto estetico e metaforico, la bellezza del paesaggio e l’anatomia geografica di un luogo che non abbandona mai gli elettrocardiogrammi emotivi del protagonista. Quest’ultimo viene continuamente tediato e narcotizzato da un universo femminile che non molla mai la presa; che si tratti della mamma o dell’ex ragazza non fa differenza, in fondo il focus dei registi è il racconto di emozioni e sentimenti universali pronti a proporre uno scatto d’immedesimazione da parte dello spettatore.

Girato con un budget ridotto e completamente autofinanziato dai creatori dell’opera, Oltre la Linea Gialla è una sfida coraggiosa che parte, e lo si nota nella drammaturgia del film, dall’esperienza teatrale e musicale di Cacciavillani e Di Ciocco, mostrando una forte attenzione ai dialoghi e una messinscena in cui le immagini in movimento diventano archi scenici. Il film, che resterà in cartellone al Teatro Italo Argentino di Agnone fino al prossimo 21 settembre, inizia il suo percorso sperando di riscontrare una virtuosa linea distributiva.