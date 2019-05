Presentata la 1a edizione dell’Asylum Fantastic Fest (9-12 maggio a Valmontone)

Roma, 29 aprile.

Si è svolta questa mattina presso la Casa del Cinema di Roma, la conferenza stampa della 1a edizione dell’Asylum Fantastic Fest, alla presenza del direttore artistico Claudio Miani, l’Assessore alla Cultura della città di Valmontone Matteo Leone, il regista ed effettista Sergio Stivaletti, il regista Marco Pollini, il compositore Marco Werba, gli attori Alessandro Haber, Rita Rusciano e Annalisa Moretti.

«L’obiettivo di questo festival è quello di concedere uno sguardo a tutto tondo sul mondo dell’horror e del fantasy» – ha esordito il direttore artistico. «Per questo, oltre alla selezione cinematografica dove sono stati selezionati anche 16 cortometraggi internazionali, verrà dato largo spazio alla letteratura, ai fumetti, alle arte visive e performative, e ancora la musica e il gaming», ha spiegato Milani. Il video-gioco, infatti, occuperà un ruolo centrale all’interno della manifestazione, grazie alla presentazione di Zombie Escape – il primo ad essere realizzato con uno zombie metropolitano – che il pubblico potrà provare in diretta.

Il regista Marco Pollini, poi, ha parlato della sua ultima fatica PoP Black Posta, che verrà proiettato in anteprima europea all’AFF, insieme ad una delle attrici del cast Annalisa Moretti. «Si tratta di un film molto particolare, ambientato interamente in interni e che abbiamo girato in soli 13 giorni», hanno spiegato i due.

La kermesse, poi, coinvolgerà tutta la città di Valmontone. Una scelta che è stata accolta con grande entusiasmo dal Comune. «Siamo molto felici di aver contribuito alla realizzazione di questo festival e speriamo possa crescere sempre di più», ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Leone. «Far conoscere una zona poco frequentata mi sembra una cosa molto interessante – ha commentato Alessandro Haber sulla decisione di organizzare il festival nel comune laziale – c’è sempre bisogno di cultura e di crescita, danno un senso alla propria vita».

L’attore parteciperà alla manifestazione con una performance live: «Farò uno spettacolo dove canterò dei pezzi che hanno accompagnato la mia vita, con dei momenti di poesia. L’idea di mettersi sempre in gioco come se fosse la prima volta è la forza che mi ha spinto nei miei 52 anni di lavoro. Cercherò di divertirmi e di emozionare il pubblico, è un gioco di scambio per me».

Haber ha infine aggiunto: «Senza queste iniziative e senza il pubblico, noi non siamo niente. Mi auguro che questo festival abbia una lunga crescita».

Sergio Stivaletti, invece, presenterà all’AFF il suo ultimo film Rabbia furiosa, la sua versione della drammatica vicenda del Canaro della Magliana: «Un film del genere ti dà l’occasione di sperimentare storie e strade nuove, anche se spesso, le storie inventate diventano reali purtroppo», ha dichiarato il regista. «Ho passato la mia vita nel fantastico, tra effetti speciali e cinema horror. Credo che l’elemento fantastico renda i film migliori».

L’ Asylum Fantastic Fest si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2019 a Valmontone.

