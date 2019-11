Presentato “Il Boss delle Pizze Vip”

La Roma Lazio Film Commission ha ospitato nel corso degli eventi alla Festa del Cinema di Roma la presentazione della nuova stagione de “Il Boss delle pizze”, programma che ha riscosso grande successo su Alice TV diventando una vera rivelazione della stagione televisiva. I produttori Nicola Vizzini e Andrea Stranieri hanno inaugurato l’incontro annunciando subito una grandissima novità: da quest’anno ci sarà anche “Il Boss delle Pizze Vip”, oltre alla confermatissima seconda edizione della versione Nip. Coordinata dal capo progetto e redazionale Anastasia Vasilyeva.

Un’idea quella de Il Boss delle Pizze nata dall’incontro, quasi causale, tra Nicola Vizzini, Dario Privitera della DM Management e il pizzaiolo Luciano Carciotto, come ha ricordato il produttore durante l’affollatissima conferenza stampa in un gremito Spazio Auditorium Arte:

“L’idea è nata in Sicilia, dove conobbi Luciano Carciotto. Non è qui perché impegnato in una rassegna a Las Vegas. Considerate le sue attitudini da leader ho pensato di fare un format dedicato alle pizze e renderlo protagonista, ora posso dire che è stata una scelta vincente. Siamo davvero orgogliosi di presentare Il Boss delle pizze Vip con tanti personaggi e una squadra sempre più grande”.

Presente in sala anche Marco Quintili, vincitore della prima edizione, che ha voluto condividere con i presenti i ricordi legati alla sua esperienza: “L’ingrediente principale per vincere è studiare tanto la cucina. Il pizzaiolo deve avere la voglia di farla, non di mangiarla (risate ndr). Il segreto è l’impasto, la cottura e la cura con cui si abbinano i condimenti. Dovete sempre avere tanta passione per fare questo lavoro”.

Durante la conferenza stampa presentata da Andrea Carpinteri e dalla cantante Ginta, reduce dal successo di All togheter Now su Canale 5, è stato presentato il ricchissimo cast dei personaggi Vip che si sfideranno deliziando le giurie con le loro creazioni.

Alcuni dei concorrenti de “Il Boss delle Pizze Vip”

Claudia Conte, Gabriella Giorgelli, Carmen Di Pietro, Claudio Guerrini, Annalisa Minetti, Antonio Mezzancella, Gegia, Milena Miconi.

Mentre Laura Freddi sarà presidente di Giuria nel nip in una puntata.

Gabriella Sassone presidente di Giuria nel vip.

Molte delle star e ospiti erano presenti alla conferenza stampa e hanno regalato degli aneddoti sul loro rapporto con i fornelli, come Annalisa Minetti che ha fatto sorridere la platea con l’ironia che la contraddistingue da sempre: ““Mi hanno detto che per vincere le olimpiadi bisogna mangiare tanta pizza, per cui ho imparato a farla. Nicola mi ha detto di venire perché ho occhio con gli ingredienti (risate ndr)”, ma anche Milena Miconi ha svelato che ama cucinare per i suoi figli “Non vedevo l’ora che arrivasse il momento della pizza, ancora oggi ho difficoltà a scegliere perché mi mangio sempre tutti i gusti. Non c’è un segreto per cucinare, la cosa più bella è condividere divertendosi. Mi diverto sempre a fare cose nuove, magari per le mie figlie”. Laura Freddi che ha ricordato i suoi successi in tv e il suo talento culinario dimostrato al GF VIP e a Bake Off Italia dove era al fianco di Maria Pia Timo.

Sul palco de “Il Boss delle Pizze” sono anche saliti il regista Mario Maellaro, confermato anche lui dopo la prima edizione, sono aggiunti dei nuovi partner, come Simone Scancarello dell’Associazione Pizzaioli in giro per il mondo, e anche Paolo Paparella direttore delle riviste Lei, First Ladye Lei- Cucina (qust’ultimo presto in edicola).

In chiusura di conferenza, a sorpresa, Nicola Vizzini ha deciso di invitare come concorrente a “Il Boss delle pizze VIP” anche il presentatore di serata Andrea Carpintieri.

“Il Boss delle Pizze”, “Il Boss delle Pizze Vip” e lo straordinario successo de “Il Boss delle Pizze on the road” che ha girato tutta Italia negli scorsi mesi sono delle produzioni CNS Group.

Tra gli invitati alla conferenza stampa Enzo Perillo, il manager Mariano Cherubini, l’attore Francesco Forte, le attrici Barbara Bonanni e Francesca Ceci, la fotomodella Mila Coccia, il produttore Giuseppe Colombo, il casting director Franco Alberto Cucchini, il conduttore Pietro Lo Coco, l’attore Enio Drovandi, la produttrice del premio Camomilla Donatella Gimigliano, il manager Cristiano De Masi, l’autore Luigi Miliucci, Terry Devol e Patrizia Faiello, Piero Pacchiarotti, il cantante e attore Carlo Belmondo, l’attrice Federica Calderoni, l’imprenditore Emiliano Orsini, il manager Andrea Pistilli della Balthazar, la band romana Hania, la ballerina e coreografa Jennifer Ruscio, il manager Vitaliano Loprete, Cinzia Loffredo e tanti altri.