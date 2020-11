PRESENTAZIONE 38° TORINO FILM FESTIVAL

Inizia oggi, 20 novembre 2020, la 38esima Edizione del TFF, il Torino Film Festival, la prima edizione online (attraverso la piattaforma MyMovies), la prima sotto la direzione di Stefano Francia di Celle, dopo la lunga direzione di Emanuela Martini. Dispiace che uno dei festival italiani più importanti e più amati dal pubblico, capace di creare un autentico senso di comunità cinefila e non solo, venga ad essere fruito da ciascuno di noi, singolarmente, chiusi nelle nostre case, e – se capisco bene – dallo schermo del computer, non essendo consentito nemmeno il mirroring, a meno di non avere Chromecast oppure la Apple Tv.

Fedele alla vocazione innovativa e sperimentale, il Festival si concentrerà – un po’ in tutte le numerose sezioni (salvo evidentemente quella dedicata ai restauri, intitolata “Back to Life”, fra i quali spiccano autentiche perle: Avere vent’anni di Fernando di Leo e Il nero di Giovanni Vento) – su opere prime e su opere seconde. Il concorso, ad esempio, comprenderà 12 film, di cui ben 11 opere prime. I 12 film, peraltro, in omaggio a un preciso intento politico che nella conferenza stampa di una decina di giorni fa è stato opportunamente ribadito, sono equamente suddivisi fra registi e registe: 6+6. Mentre la giuria del concorso è tutta al femminile, a ribadire un intento che il direttore ha voluto sottolineare in conferenza stampa di fare propria in tempi congrui l’agenda del 2030 volta al raggiungimento della parità di genere.

Sia nel concorso che nelle altre sezioni, rispetto al passato, il numero delle anteprime italiane, europee e mondiali è stavolta molto più alto, d’altra parte nelle edizioni precedenti i curatori attingevano ad altri festival svoltisi negli ultimi mesi, il fatto però che per le note ragioni di festival ce ne siano stati molto pochi fa sì che il potenziale bacino di utenza sia di fatto venuto meno. Siamo certi che il comitato di selezione sia riuscito a fare di necessità virtù: la forzata ricerca di nuovi talenti produrrà, ancor più di sempre, qualche bella scoperta per l’avvenire.

Anche qui in linea con la tradizione, fra 133 film compresi nel festival quasi la metà sono documentari, sparpagliati fra quattro diverse sezioni: TFF/Doc Internazionale, TFF/Doc Italiana, TFF/Doc Paesaggio, oltre ai documentari presenti Fuori Concorso.

Moltissimo anche lo spazio dedicato ai cortometraggi e – come in passato – il TFF coniuga mondo e regione, dando rilievo a una serie di produzioni fortemente radicate nella regione che ospita il festival.